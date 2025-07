Uber ogłosił dalsze plany ekspansji w Polsce. Przejazdy pojawią się też w mniejszych miastach, a do tego dojdzie usługa lokalnych dostaw paczek i zakupów.

Uber w mniejszych miastach

Najnowsze informacje powinny ucieszyć zarówno mieszkańców mniejszych miast, jak i osoby, które planują tam wakacyjny, jesienny czy zimowy odpoczynek. Po prostu poruszanie się po okolicy powinno stać się wygodniejsze.

Zestaw usług, czyli UberX, Comfort i Courier, pojawi się w nowych lokalizacjach już w lipcu bieżącego roku. Ponadto, do końca wakacji lista rozszerzy się o dodatkowych 10 miast. To wszystko w ramach ekspansji Ubera, który w Polsce chce świadczyć swoje usługi nie tylko w największych miastach.

Gdzie niebawem pojawią się produkty Ubera? Z przejazdów i dostaw skorzystają mieszkańcy Tarnowa, Grudziądza, Słupska, Jeleniej Góry, Siedlec, Lubina, Ełku, Łomży, Augustowa, Bielsko-Białej i regionu „Mazury”, który obejmuje 12 gmin (Giżycko, Mrągowo, Mikołajki, Kętrzyn, Kruklanki, Miłki, Piecki, Pozezdrze, Ryn, Sorkwity, Węgorzewo, Wydminy).

Jak już wcześniej wspomniałem, dostępne będą dwie usługi związane przejazdami, czyli UberX i Comfort oraz dostawy lokalnych paczek i zakupów w ramach usługi Courier. Warto przypomnieć, że przejazdy UberX nastawione są na niską cenę i dużą dostępność. Z kolei w ramach przejazdów Comfort klienci mogą liczyć na wyższy standard i większy komfort podróży.

Uber Eats zawitał do nowych lokalizacji

Firma dodaje, że z końcem maja dostęp do restauracji znajdujących się na platformie Uber Eats zyskali mieszkańcy: Zakopanego, Grudziądza, Rybnika, Wałbrzycha, Przemyśla, Ostrowa Wielkopolskiego, Kołobrzegu i Piły. Ponadto w najbliższych miesiącach usługa pojawi się w kolejnych miast.

Uber przypominał też o korzyściach, które czekają na subskrybentów Uber One:

0 złotych opłaty za dostawę w Uber Eats i zniżki na opłaty za usługę do 50%, do 15% cashbacku Uber Credits z przejazdów oraz dostęp do najlepiej ocenianych kierowców,

ekskluzywne oferty promocyjne, a także możliwość zbierania Uber One Credits do wykorzystania w aplikacji.

Wypada wspomnieć, że ostatnio w kwestii produktów tej firmy dzieje się całkiem sporo. W zeszłym miesiącu mogliśmy bowiem usłyszeć, że Uber odświeży aplikację, a także, że kierowcy Ubera będą pod większą kontrolą.