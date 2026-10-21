Nowa Roomba ma wiele talentów. I niższą cenę na premierę

Wiosną w Polsce zadebiutowała malutka Roomba Mini, a latem 2026 roku iRobot wprowadził do sprzedaży kilka różnych modeli robotów sprzątających. Teraz – w sam raz na czas jesiennych porządków – amerykański producent uzupełnia katalog o bardzo dobrze wyposażony sprzęt, jakim jest Roomba Plus 675 Combo.

Co oferuje iRobot Roomba Plus 675 Combo?

Nowa Roomba oferuje moc ssania na poziomie 30000 Pa, dzięki czemu kurz i inne zabrudzenia zalegające na twardych podłogach powinny nie mieć większych szans. W dodatku dzięki technologii SealForce robot ma oferować skuteczne oczyszczanie dywanów. Warto jeszcze zwrócić uwagę na rozwiązania ograniczające plątanie się włosów – zastosowane zarówno na głównej, jak i bocznej szczotce.

Ta ostatnia umieszczona została na wysuwanym ramieniu, aby docierać do krawędzi i narożników. W dostawaniu się do każdego miejsca pomaga również stosunkowo niska konstrukcja (umożliwiająca wjeżdżanie pod meble przy prześwicie do 10 cm) oraz zawieszenie (pozwalające na pokonywanie progów o wysokości do 3,5 cm).

Sprawne poruszanie się po podłogach iRobot Roomba Plus 675 Combo zawdzięcza też systemowi rozpoznawania i omijania przeszkód – PrecisionVision AI.

iRobot Roomba Plus 675 Combo – źródło: iRobot

Model ten bardzo dobrze ma radzić sobie nie tylko na sucho, ale i na mokro. Ma wysokociśnieniową dyszę do wstępnego namaczania plam oraz wałek mopujący PowerSpin, który jest dociskany do podłoża z dużą siłą, a przy każdym obrocie oczyszczany z brudu i nawilżany czystą wodą. Temperatura tej ostatniej może sięgać nawet 60 stopni Celsjusza. W dodatku, podobnie jak szczotka boczna, wałek może się wysuwać, aby docierać do krawędzi.

Dopełnieniem całości jest wielofunkcyjna stacja bazowa AutoWash, która – podobnie jak AI w samym robocie – czyni Roombę praktycznie bezobsługową. Automatycznie ładuje akumulator, odsysa zebrany kurz i brudną wodę, uzupełnia czystą wodę, opcjonalnie dozując jeszcze detergent, a także pierze wałek mopujący w temperaturze 80 stopni Celsjusza i suszy go w temperaturze 55 stopni Celsjusza. To wygodne i higieniczne rozwiązanie.

iRobot Roomba Plus 675 Combo – źródło: iRobot

Ile kosztuje Roomba Plus 675 Combo w Polsce? Jest promocja!

Sugerowana cena modelu iRobot Roomba Plus 675 Combo wynosi 2899 złotych w przypadku wersji białej oraz 2999 złotych w kolorze czarnym. Do 25 października 2026 roku można jednak załapać się na promocję i podczas zakupów w sklepie producenta skorzystać z kodu rabatowego 675COMBO zapewniającego rabat w wysokości 25%.

iRobot Roomba Plus 675 Combo – źródło: iRobot

Po wprowadzeniu kodu obniżysz więc cenę białej Roomby do 2174,25 złotych, a czarnej – do 2249,25 złotych. Możesz również liczyć na bezpłatną dostawę do domu.

Gdzie kupić? iRobot Roomba Plus 675 Combo ok. 2200 zł biała wersja w sklepie iRobot czarna wersja w sklepie iRobot Zawiera linki afiliacyjne.

Promocja jest więc zacna, ale nawet w podstawowej cenie iRobot Roomba Plus 675 Combo wydaje się naprawdę godnym rozważenia robotem sprzątającym, stanowiącym realną i mocną alternatywę dla modeli z katalogów chińskich konkurentów.