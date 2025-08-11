Inteligentniejsza Siri na iPhone’ach – kiedy wreszcie się pojawi?

Asystent głosowy zasilany sztuczną inteligencją ma ułatwić nasze codzienne życie. Apple, choć zareklamowało kilka nowoczesnych rozwiązań w Siri już dawno, nadal oficjalnie nie wprowadziło na iPhone’y swojej „inteligentniejszej asystentki”. Wiadomo jednak, kiedy mogłoby się to wydarzyć.

Inteligentniejsza Siri trafi na iPhone’y, ale niezbyt szybko

Sztuczna inteligencja to nie tylko chatbot czy generatory obrazów lub wideo. To potężne narzędzie może ułatwić nasze codzienne życie. Technologiczni giganci już powoli zasilają swoich asystentów głosowych funkcjami AI – swoje możliwości i plany przedstawiło już m.in. Google w Gemini oraz Amazon w Alexie.

Apple pozostaje w tym „wyścigu” nieco w tyle. I choć od dawna wspomina o ulepszeniu asystenta głosowego Siri za pomocą technologii Apple Intelligence, użytkownicy nadal nie mają do niej dostępu. Co ciekawe nowe funkcje Siri przedstawiono w reklamach iPhone’a 16, jednak wciąż nie są dostępne. Z tego powodu Apple zostało pozwane za reklamy wprowadzające w błąd i musiało je wycofać.

Mark Gurman – informator z Bloomberga – w najnowszym raporcie donosi, że inteligentniejsza „asystentka” ma pojawić się w przyszłym roku. Ulepszony asystent trafi do użytkowników wraz z nową generacją App Intents – systemem, który pozwala na interakcje Siri z różnymi aplikacjami i usługami.

8.5 Ocena

Siri ze sztuczną inteligencją – czym mogłaby się zająć, a do czego dostępu nie dostanie?

Po wprowadzeniu nowoczesnej Siri użytkownik będzie mógł m.in. poprosić „asystentkę” o znalezienie konkretnego zdjęcia, edytowanie go i przesłanie. Sztuczna inteligencja Apple ma pomóc również w komentowaniu postów na Instagramie, przewijaniu ekranu w aplikacjach zakupowych czy dodawaniu produktów do koszyka. Z raportu wynika, że możliwe będzie także zalogowanie się do konkretnej usługi bez konieczności dotykania ekranu.

Okazuje się jednak, że wszystkie te ulepszenia nie pojawią się w jednym czasie. Obecnie przeprowadzane są testy interakcji „asystentki” z domyślnie zainstalowanymi na iPhone’ach aplikacjami oraz wybranymi usługami, w tym Amazon, Uber, WhatsApp czy YouTube.

Warto jednak wspomnieć, że Apple prawdopodobnie podejdzie do nowych funkcji opartych na sztucznej inteligencji ostrożnie. Szczególnie że w zeszłym roku technologiczny gigant zaliczył sporą wpadkę w podsumowaniach powiadomień. Siri może zostać też ograniczona m.in. w portfelach mobilnych czy aplikacjach bankowych.