Mopowanie to jego mocna strona. Zresztą ma ich wiele

Na rynek wjechał Ecovacs T80S – robot sprzątający, który kierowany jest do użytkowników o nieco wyższych wymaganiach, szczególnie w kontekście czyszczenia na mokro. Wykorzystuje bowiem zaawansowany system mopowania.

Ecovacs T80S mopuje lepiej niż inne (a przynajmniej tak deklaruje producent)

Ecovacs T80S to robot sprzątający, wyposażony w nylonową rolkę Ozmo Roller 2.0 z dodatkowym napędem – ma utrzymywać stały kontakt z podłogą i automatycznie płukać się podczas pracy. Obraca się z prędkością do 200 obrotów na minutę i – według producenta – cechuje się 16-krotnie wyższą siłą mopowania niż konwencjonalne mopy. Dzięki temu ma doskonale radzić sobie z uporczywymi plamami, takimi jak zaschnięte mleko.

Jeśli zaś chodzi o sprzątanie na sucho, to nowy model oferuje odkurzanie z mocą ssania sięgającą 24800 Pa. Wykorzystuje wałek w kształcie litery V i szczotkę boczną z ostrzem tnącym długie włosy, zapobiegając ich wplątywaniu się. Wyróżnia go też technologia TruEdge 3.0 z gumowymi kulkami, pozwalającymi oczyszczać podłogę przy samych krawędziach i w narożnikach.

Gdy zbliża się do dywanu, automatycznie unosi wałek oraz szczotki. Samodzielnie również wykrywa i omija przeszkody na swojej drodze. Za to ostatnie odpowiada system złożony z kamery, radaru, czujników światła i sztucznej inteligencji. Ten sam układ zapewniać ma precyzyjne mapowanie pomieszczeń, a później – poruszanie się po nich. Wjeżdżanie pod meble ułatwia zaś niska konstrukcja (poniżej 10 cm).

Ecovacs T80S (fot. Ecovacs)

Częścią zestawu jest także stacja bazowa, która wyręcza użytkownika przez większość czasu. Ładuje akumulator urządzenia, automatycznie odsysa zebrany kurz, myje i suszy mopa, dozuje detergent i wodę, a do tego dokonuje dezynfekcji.

Ile kosztuje robot Ecovacs T80S? (cena)

Robot Ecovacs T80S dostępny jest w dwóch wersjach. Standardowa została wyceniona na 4049 juanów (równowartość ~2060 złotych), a wariant kosztujący 4699 juanów (~2390 złotych) jest przeznaczony do bezpośredniego połączenia z instalacją wodno-kanalizacyjną. Dzięki temu samodzielnie pobiera wodę z sieci, a brudną wodę po sprzątaniu puszcza do kanałów – wszystko to bez ingerencji użytkownika.

Jak na razie urządzenie dostępne jest wyłącznie w chińskim sklepie JD.com (który przejmie Media Markt) i nie poznaliśmy jeszcze ewentualnych planów związanych z wypuszczeniem go na inne rynki.