iOS 17.1.2 do pobrania. Apple wprowadza ważne poprawki zabezpieczeń

Apple postanowiło zakończyć listopad udostępnieniem kilku aktualizacji. Użytkownicy iPhone’ów mogą pobrać iOS 17.1.2, na iPady wydany został iPadOS 17.1.2, a na Makach możemy zainstalować macOS Sonoma‌ 14.1.2. Mimo iż aktualizacje nie przynoszą odczuwalnych nowości, to zaleca się ich szybkie zainstalowanie ze względów bezpieczeństwa.

iOS 17.1.2 i iPadOS 17.1.2

Jeśli czekacie na większe zmiany, to zostaną one wprowadzone wraz z iOS 17.2. Zanim jednak zespół Tima Cooka wyda wspomnianą aktualizację, to musi nas zadowolić iOS 17.1.2.

Wypada wspomnieć, że Apple ostatni zestaw poprawek wydało na początku listopada. Wówczas w ręce użytkowników oddany został iOS 17.1.1, który wyeliminował poważny błąd. Tym razem, jak zaznacza firma z Cupertino, uaktualnienie zawiera ważne poprawki zabezpieczeń i jest zalecane dla wszystkich użytkowników. W podobny sposób opisano aktualizację iPadOS 17.1.2, która przeznaczona jest na iPady.

Możliwe, że najnowsze aktualizacje usuwają również mniejsze błędy i niedociągnięcia, o których Apple oficjalnie nie informuje. Jeśli więc dotychczasowa wersja systemu operacyjnego sprawia u Ciebie problemy, to zdecydowanie warto pospieszyć się z zainstalowaniem aktualizacji. Oczywiście główny powód, który powinien zachęcić do wykonania aktualizacji, to wyższy poziom bezpieczeństwa.

Na iPhonie 14 Pro aktualizacja wymaga pobrania nieznacznie ponad 413 MB danych. Należy mieć na uwadze, że rozmiar może być inny na pozostałych smartfonach Apple. Jeśli nie chcecie czekać na komunikat o dostępności nowej wersji, to iOS 17.1.2 pobierzecie przechodząc do Ustawień, następnie wybierając Ogólne i na końcu należy kliknąć na Uaktualnienia.

macOS Sonoma‌ 14.1.2

Poprzednia paczka z poprawkami na komputery Apple, tak samo jak w przypadku iPhone’ów, została udostępniona na początku listopada. Natomiast teraz Apple wydało kolejną, oznaczoną jako macOS Sonoma 14.1.2.

Najnowsza aktualizacja zawiera ważne poprawki zabezpieczeń i jest zalecana dla wszystkich użytkowników. Na MacBooku Air z układem Apple M1 konieczne jest pobranie prawie 850 MB danych. Oczywiście na pozostałych komputerach Apple rozmiar aktualizacji może być inny.