Przycisk aparatu nie zniknie z iPhone’ów, ale się zmieni

Apple planuje przeprojektować przycisk aparatu, który niedawno zadebiutował w iPhone’ach. Wiemy, co prawdopodobnie się zmieni.

Przycisk aparatu podobno miał zniknąć z iPhone’ów

Jedną z ciekawszych nowości, która trafiła na pokład iPhone’a 16 Plus czy iPhone’a 16 Pro Max, a także pozostałych Szesnastek z wyjątkiem iPhone’a 16e, jest przycisk aparatu. Chociaż jeśli chcemy być bardziej precyzyjni, to firma z Cupertino nazywa go narzędziem sterowania aparatem (ależ nudna i brzydka nazwa!).

Jak sugeruje sama nazwa, otrzymujemy przycisk mający w założeniach pomóc podczas robienia zdjęć czy nagrywania filmów. Można go naciskać, a także głaskać, zyskując dostęp do różnych funkcji. NIektórzy twierdzą, że jest to świetne rozwiązanie, ale nie brakuje też głosów krytyki. Część użytkowników iPhone’ów twierdzi nawet, że przycisk jest zbędny i tak naprawdę jego obecność nic nie zmienia.

Możliwe, że wspomniane narzekania sprawiły, że dość wiarygodnie zabrzmiała jedna z ostatnich plotek. Otóż mogliśmy usłyszeć, że przycisk/narzędzie sterowania aparatem zniknie w iPhone’ach 18. Trzeba przyznać, że byłaby to dość szybka śmierć – rozwiązanie istniałoby tylko w dwóch generacjach smartfonów.

Narzędzie sterowania aparatem zostanie, ale się zmieni

Serwis MacRumors, wskazując na rewelacje od znanego chińskiego informatora, donosi, że przycisk aparatu zostanie w iPhone’ach 18. Apple zamierza jednak go przeprojektować, co ma wynikać głównie z zamiaru cięcia kosztów.

Zespół Tima Cooka planuje zrezygnować z czujników pojemnościowych, które odpowiadają za rozpoznawanie gestów. Pozostać mają czujniki nacisku. Oznacza to, że nadal możliwe będzie wykrywanie słabszego i mocniejszego naciśnięcia. Co jednak z gestami? Mogą zniknąć albo – co też jest możliwe – wykrywanie gestów przesunięcia palcem zostanie przerzucone na czujniki nacisku.

Tegoroczne smartfony Apple z linii iPhone 17 nie powinny wprowadzić jakichkolwiek zmian w omawianym narzędziu sterowania aparatem. Pozostanie ono w formie, którą mogliśmy zobaczyć już w Szesnastkach. Wypada dodać, że w tym roku jedną z głównych nowości będzie iPhone 17 Air, w którym nacisk ma być położony na smukłą i efektowną obudowę.