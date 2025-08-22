Tani odkurzacz z funkcją mopowania. Nowość Dreame już w sprzedaży

Na polskim rynku pojawił się Dreame G10 Pro. To pionowy odkurzacz z funkcją mopowania, pozwalający na wygodne i efektywne czyszczenie podłóg w całym mieszkaniu. Jego olbrzymią zaletą wydaje się również niska cena.

Pionowy odkurzacz Dreame G10 Pro. Posprząta i na sucho, i na mokro

Dreame G10 Pro to najnowszy w ofercie tego producenta odkurzacz pionowy z funkcją mycia. Dzięki bezszczotkowemu silnikowi o mocy 200 W i sile ssania sięgającej 16000 Pa oferować ma wyjątkowo skuteczne sprzątanie na sucho. Jest w stanie także zbierać rozlane płyny i szorować podłogi przy użyciu wałka mopującego.

Producent postarał się o taką konstrukcję wałka, by radził sobie także ze sprzątaniem przy krawędziach. Warto także zwrócić uwagę na kilka trybów pracy (między innymi cichy, standardowy i turbo) oraz na funkcję samoczyszczenia. Wystarczy wcisnąć jeden przycisk, by wałek został opłukany świeżą wodą, obracając się w obu kierunkach.

Dreame G10 Pro (fot. Dreame)

Jeśli chodzi o konkretne liczby, to urządzenie zostało wyposażone w zbiornik na czystą wodę o pojemności 900 ml i zbiornik na brudną wodę o pojemności 700 ml. Ma też 6 akumulatorów o pojemności 2500 mAh każdy – pozwala na posprzątanie nawet 200 metrów kwadratowych lub ciągłe sprzątanie przez maksymalnie 35 minut. Ładowanie trwa natomiast około 4,5 godziny.

Odkurzacz Dreame G10 Pro nie jest ani superlekki, ani przesadnie ciężki. Waży mianowicie 4,8 kg. Generowany przez niego poziom hałasu utrzymuje się zaś w okolicach 75 decybeli. A to nie koniec zalet, bo…

Ile kosztuje Dreame G10 Pro? Cena w Polsce

Olbrzymim atutem tego modelu wydaje się też cena. Odkurzacz Dreame G10 Pro kosztuje jedynie 999 złotych, co czyni go jednym z najtańszych spośród tak dobrze wyposażonych modeli. Co więcej, do 4 września 2025 roku trwa promocja na start – dzięki niej możesz dodatkowo zaoszczędzić okrągłą stówkę.

Gdzie kupić? Dreame G10 Pro ok. 899 zł Allegro Media Expert Media Markt Zawiera linki afiliacyjne.

Poza samym odkurzaczem na zestaw składają się jeszcze: stacja ładująca, zapasowa szczotka, wymienny filtr, płyn do czyszczenia oraz narzędzie do czyszczenia urządzenia.