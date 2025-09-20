Chcesz kupić iPhone’a 17 Pro? Od razu zamów też etui

iPhone 17 Pro trafił właśnie do sprzedaży, ale już pierwsze dni pokazują, że konstrukcja tego modelu może być bardzo delikatna. Użytkownicy zauważają, że obudowa szybko łapie rysy i otarcia, a problem szczególnie widać w przypadku ciemniejszych wersji kolorystycznych.

Aluminium zamiast tytanu. Okazuje się, że to problem

Największą zmianą w konstrukcji iPhone’a 17 Pro jest zastosowanie aluminiowej ramki zamiast tytanu, który pojawił się w modelach poprzedniej generacji. Z jednej strony aluminium jest lżejsze i pozwalało Apple obniżyć koszty produkcji, ale z drugiej okazuje się dużo bardziej podatne na zarysowania.

Wynika to z faktu, że pod warstwą anodowanego aluminium znajduje się srebrzysty metal, który wyraźnie kontrastuje z ciemniejszym lakierem. W efekcie nawet niewielkie otarcia są dobrze widoczne, zwłaszcza w wersji Deep Blue, która zadebiutował jako jedna z głównych nowości kolorystycznych tej generacji.

Relacje z salonów Apple w dniu premiery potwierdzają, że pierwsze egzemplarze pokazowe miały już widoczne niedoskonałości. W rozmowie z Bloombergiem niektórzy klienci mówili o zarysowaniach zauważonych jeszcze przed zakupem. Podobne obserwacje opisali także redaktorzy z serwisu Consomac, którzy odwiedzili sklep Apple w Lyonie.

źródło: Consomac

Według nich na wielu iPhone’ach 17 Pro w kolorze niebieskim ślady otarć pojawiły się zaledwie po kilku godzinach od wystawienia urządzeń. iPhone 16 Pro z tytanową ramką oraz szklanym tyłem lepiej ukrywał drobne uszkodzenia powierzchni, choć w razie upadku ryzyko pęknięcia szkła było wyższe.

Problem nie ogranicza się wyłącznie do boków obudowy. Jak donosi Consomac, również ładowarka MagSafe zostawia ślady na szklanym module z tyłu iPhone’a 17 Pro oraz na nowym iPhonie Air w kolorze czarnym. Część z nich można usunąć delikatnym czyszczeniem, ale niektóre rysy pozostają widoczne, co budzi zrozumiałe obawy wśród użytkowników.

Z iPhonem 17 Pro zamów też etui

Widoczność zarysowań zależy od wybranego wariantu kolorystycznego. Najgorzej prezentują się modele w odcieniach Deep Blue i czarnym, gdzie kontrast między lakierem a surowym aluminium jest najbardziej wyraźny. Wersja Cosmic Orange wypada lepiej, ponieważ jej barwa jest bliższa naturalnemu kolorowi metalu i drobne otarcia nie rzucają się aż tak bardzo w oczy.

Choć Apple nie komentuje jeszcze oficjalnie skali problemu, eksperci wskazują, że jeśli zależy Ci na estetyce i długotrwałym utrzymaniu telefonu w dobrym stanie, warto od razu kupić ochronne etui. Nawet cienki case skutecznie zabezpieczy aluminiową ramkę przed śladami codziennego użytkowania, a dodatkowo zmniejszy ryzyko poważniejszych uszkodzeń w razie upadku.

Przy okazji warto dodać, że to nie pierwsze problemy tego modelu, ponieważ w sieci sporo informacji dotyczy też niepoprawnego działania aparatów iPhone’a 17 Pro.