Taniej już się nie da. Słuchawki Xiaomi dostępne za bezcen

Jak tanie mogą być markowe słuchawki? Okazuje się, że tańsze niż mogłoby się wydawać. Jeden z modeli znanego producenta dostępny jest bowiem w tak niskiej cenie, że aż żal go nie kupić.

Słuchawki Xiaomi Redmi Buds 6 Play w bardzo niskiej cenie. Tak tanio nigdy nie było

Seria słuchawek Redmi Buds 6 składa się w dużej części z bardzo tanich modeli. Przykładowo słuchawki Redmi Buds 6 Lite kosztowały w Polsce na start ~100 złotych. Teraz natomiast słuchawki Xiaomi Redmi Buds 6 Play możecie kupić – nie bójmy się użyć tego określenia – za bezcen.

A konkretniej za mniej niż 35 złotych, i to w renomowanym sklepie, bo na Amazon.pl, który odpowiada za sprzedaż i wysyłkę. Za takie pieniądze dostępne są dwie wersje kolorystyczne: biała i czarna, natomiast za niebieską zapłacicie kilka złotych więcej, ale wciąż mniej niż 40 złotych.

Słuchawki Xiaomi Redmi Buds 6 Play za mniej niż 35 złotych na Amazon.pl (źródło: Amazon.pl)

Przy pierwszym zamówieniu na Amazon.pl dostawa jest darmowa, aczkolwiek zdecydowanie warto aktywować Amazon Prime (zrobicie to na tej stronie), ponieważ dzięki niemu zapewniacie sobie darmową dostawę również przy kolejnych zamówieniach. Ponadto zyskujecie dostęp do serwisu Amazon Prime Video z filmami i serialami oraz Amazon Prime Gaming z grami za darmo.

Jeśli nie jesteście przekonani – żaden problem, ponieważ pierwszy miesiąc (30 dni) korzystania z Amazon Prime macie za darmo. Później opłata wyniesie 10,99 złotych za miesiąc lub 49 złotych za rok. Druga opcja jest bardzo atrakcyjną ofertą, szczególnie że subskrybenci zyskują też dostęp do ekskluzywnych promocji (takich jak Wielkie Okazje Prime od 7 do 8 października 2025 roku).

Co oferują słuchawki Redmi Buds 6 Play?

Mimo że słuchawki Redmi Buds 6 Play to budżetowa propozycja, wyposażono je w duży dynamiczny głośnik 10 mm, który według deklaracji producenta ma zapewnić „doskonałą jakość dźwięku”, ponieważ został dostrojony przez laboratorium akustyczne Xiaomi, aby zwiększyć wydajność i zapewnić fantastyczne doświadczenia dźwiękowe.

Fantastyczny na pewno jednak będzie czas pracy, który sięga 7,5 godziny na jednym ładowaniu i nawet 36 godzin w połączeniu z etui ładującym. Ponadto 10-minutowe ładowanie wystarczy na 3 godzin słuchania muzyki.

Słuchawki Redmi Buds 6 Play wykorzystują Bluetooth 5.4 do łączności i AI do redukcji szumów podczas połączeń, a do tego obsługują szybkie parowanie z urządzeniami z Androidem (wystarczy otworzyć etui) i cechują się odpornością IPX4.

Artykuł zawiera linki afiliacyjne. Korzystając z nich, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Dziękujemy!