iPhone 17 Pro ze zmianami w działaniu zoomu. Użytkownicy będą zadowoleni

Apple ma zmienić podejście do zoomu wraz z premierą iPhone’a 17 Pro. Na papierze może być to odebrane jako krok wstecz, ale wielu użytkowników będzie zadowolonych.

iPhone 17 Pro z nowym podejściem do zoomu

Wcześniej mogliśmy już usłyszeć, że w iPhonie 17 Pro żaden aparat nie będzie dyskryminowany. Otóż każda z trzech matryc będzie miała 48 Mpix. Nie jest to jednak koniec zmian szykowanych przez zespół Tima Cooka, które wpłyną na korzystanie z zestawu aparatów.

Apple zamierza bowiem wprowadzić nowe podejście do zoomu optycznego. Zanim przejdziemy dalej, warto przypomnieć, że iPhone 16 Pro i większy iPhone 16 Pro Max oferują 5-krotny zoom optyczny (odpowiednik 120 mm). Natomiast w modelu 17 Pro, jak wskazuje Majin Bu, użytkownicy dostaną 3,5-krotny maksymalny zoom optyczny (odpowiednik 85 mm).

Wielu użytkowników powinno docenić szykowaną zmianę

Jak dodaje Majin Bu, w codziennym zastosowaniach mniejszy zoom i ogniskowa powinny sprawdzić się lepiej. Chociażby wygodniejsze będzie kadrowanie konkretnych obiektów, bo w mniejszej liczbie scenariuszy konieczne będzie oddalenie się od obiektu. Łatwiej będzie też zrobić dobrze wyglądający portret.

(fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Oczywiście Apple nie zamierza rezygnować z większego zoomu, aczkolwiek ten 5-krotny będzie realizowany w inny sposób. Nowy teleobiektyw 48 Mpix ma zapewnić większe możliwości dotyczące kadrowania cyfrowego bez widocznej utraty jakości. Owszem 5-krotny zoom może okazać się gorszy w przypadku tegorocznego iPhone’a Pro, ale wielu użytkowników tej zmiany nie powinno zauważyć.

Całość przy większym zoomie ma przypominać to, co dostajemy przykładowo w iPhonie 16 Plus czy podstawowym modelu z linii 16. Chodzi o „podwójny aparat Fusion”, w którym symulowane jest działanie teleobiektywu z 2-krotnym zoomem optycznym. Owszem zdjęcie zrobione przy 2-krotnym zoomie cyfrowym ma 12 Mpix zamiast 24 Mpix, ale utrata jakości jest minimalna.

Wypada dodać, że poznaliśmy możliwy wygląd iPhone’a 17 Air, dowiedzieliśmy się, że Apple w serii iPhone 17 będzie wyjątkowo niekonsekwentne, a także niedawno pojawiły się informacje o wspólnych cechach iPhone’a 17 Pro Max i 17 Air. Premiera nowych smartfonów z Cupertino w okolicach jesieni tego roku.