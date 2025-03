iPhone 17 Air i iPhone 17 Pro Max będą miały zaskakująco dużo wspólnego

Nowe iPhone’y zapowiadają się wyjątkowo ciekawie, ponieważ Apple może w 2025 roku w końcu zaserwować większy powiew świeżości, a nie tylko smród spalonego od odgrzewania koletów oleju. Okazuje się, że iPhone 17 Air i iPhone 17 Pro Max mają mieć zaskakująco dużo wspólnego ze sobą, choć wydawało się, że będą to smartfony z dwóch różnych bajek.

Co smartfony iPhone 17 Air i iPhone 17 Pro Max będą miały ze sobą wspólnego?

Nie ulega żadnej wątpliwości, że główną gwiazdą wrześniowej konferencji Apple będzie iPhone 17 Air (tutaj ważna uwaga: finalna nazwa tego modelu wciąż nie jest znana), ponieważ ma on wyróżniać się wyjątkową w segmencie smartfonów smukłością. Z kolei iPhone 17 Pro Max od dawna zapowiadał się na „masywny” sprzęt, jeszcze bardziej niż iPhone 16 Pro Max.

Tymczasem okazuje się, że coś jednak będzie łączyć te dwie skrajności. Renomowany informator, Digital Chat Station, przekazał, że smartfony iPhone 17 Air i iPhone 17 Pro Max będą miały dokładnie taką samą wysokość i szerokość oraz rozmiar ekranu i szerokość ramki dookoła wyświetlacza. Jedyną różnicą w tym obszarze ma być grubość – model z dopiskiem „Air” będzie miał 5,5 mm grubości, a wersja Pro Max aż 8,725 mm.

Render przedstawiający rzekomy wygląd iPhone’ów 17 Pro i 17 Air (źródło: fpt.)

W związku z tym należy oczekiwać, że iPhone 17 Air również zaoferuje ekran o przekątnej 6,9 cala, skoro ma być on niemal „bezramkowy” jak w iPhonie 17 Pro Max. To duże zaskoczenie, ponieważ do tej pory mówiło się, że wyświetlacz w tym modelu będzie miał 6,55 lub najwięcej 6,7 cala.

iPhone 17 Air iPhone 17 Pro Max iPhone 16 Pro Max Wysokość 163 mm 163 mm 163 mm Szerokość 77,6 mm 77,6 mm 77,6 mm Grubość 5,5 mm 8,725 mm 8,25 mm Przekątna wyświetlacza 6,9 cala 6,9 cala 6,9 cala Grubość ramki dookoła ekranu 1,15 mm 1,15 mm 1,15 mm źródło informacji: MacRumors

Czy akumulator w iPhone 17 Air wytrzyma od rana do wieczora?

Ultra smukła obudowa smartfona może wywoływać obawy o czas pracy, szczególnie że według wcześniejszych doniesień iPhone 17 Air otrzyma akumulator o pojemności nie większej niż 4000 mAh (podczas gdy iPhone 16 Plus z 6,7″ ekranem ma baterię 4674 mAh, a iPhone 16 Pro Max 4685 mAh).

Analityk Ming-Chi Kuo przekazał, że Apple zastosuje w tym modelu akumulator z ogniwami o wysokiej gęstości, a na dodatek modem C1, który jest bardzo energooszczędny – jedno i drugie pomoże zapewnić satysfakcjonujący dla użytkownika czas pracy.

Raczej wątpliwe, aby Amerykanie wprowadzili na rynek smartfon, który nie wytrzyma jednego dnia bez ładowarki.