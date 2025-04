Robot koszący Dreame A2 oficjalnie dostępny w Polsce. Do sklepów trafił też ciekawy konkurent

W tym roku nowe automatyczne roboty koszące wyrastają jak grzyby po deszczu. Za oknem piękna wiosna, czas więc rozejrzeć się za sprzętem, który wyręczy nas w bieganiu za kosiarką. W Polsce oficjalnie zadebiutował właśnie nowy model Dreame, ale nie tylko – okazuje się bowiem, że po cichu na polski rynek weszły również urządzenia marki TerraMow. Co oferują te kosiarki?

Dreame A2 oficjalnie w Polsce. Specyfikacja i cena

Marka Dreame znana jest przede wszystkim z robotów sprzątających, choć oferta tego producenta jest szersza i znajdziecie w niej m.in. roboty koszące. Zeszłoroczny Dreame Roboticmower A1 doczekał się następcy w postaci modelu A1 Pro. Teraz oficjalnie dołącza do niego model A2 – co oferuje?

Dreame A2 to robot, który nie wymaga instalowania przewodu ograniczającego czy montowania słupków nawigacyjnych. Urządzenie oferuje system nawigacji OmniSense 2.0, wspierany kamerą i sztuczną inteligencją, dzięki czemu jest w stanie wykrywać obiekty oddalone o 70 metrów, skanować przestrzeń w 360 stopniach w poziomie i w 59 stopniach w pionie. Technologie te pozwalają na automatyczne stworzenie precyzyjnych map w 3D. Nowy robot koszący oferuje również technologię EdgeMaster, polegającą na równym docinaniu trawnika wzdłuż jego krawędzi.

Robot koszący Dreame A2 (źródło: Dreame)

Modelem A2, jak i innymi sprzętami Dreame, zarządzamy z poziomu aplikacji Dreamehome, w której możliwe jest opracowanie dwóch niezależnych map i odrębnych planów koszenia. Jak zaznacza producent, funkcja ta jest przydatna, gdy podwórko zostało podzielone na dwie części.

Użytkownik ma też możliwość zadecydowania o docelowej wysokości trawnika w zakresie 30 do 70 milimetrów, a także ustalenia kierunku koszenia czy wybrania preferowanego harmonogramu. Robot ma sobie poradzić ze wzniesieniami o maksymalnym kącie nachylenia do 50% i został przeznaczony na tereny o powierzchni do 3000m2.

Sugerowana cena katalogowa Dreame A2 została ustalona na 11799 złotych, jednak do 13 kwietnia 2025 roku można go kupić za 10499 złotych.

Gdzie kupić? Robot koszący Dreame A2 ok. 10499 zł Media Expert RTV Euro AGD Zawiera linki afiliacyjne.

Roboty koszące TerraMow – ciekawi konkurenci Dreame

W polskich sklepach pojawiły się również roboty koszące marki TerraMow. Urządzenia te dostępne są w dwóch wariantach – S1200 dla powierzchni do 1200 m2 i maksymalnym nachyleniu do 36% oraz S800 dla powierzchni do 800 m2 o maksymalnym nachyleniu do 24%.

TerraMow, podobnie jak nowe modele Dreame, nie potrzebują instalacji przewodów. W zamian wykorzystują natomiast system TerraVision, złożony z trzech kamer i oprogramowania opartego o sztuczną inteligencję.

Zgodnie z deklaracją producenta, roboty te przeprowadzają technologię wizyjną w 3D, wykrywają przeszkody i – w oparciu o zgromadzone dane – przewidują optymalną trasę. Kosiarki sterowane są z poziomu aplikacji, a użytkownik może dostosować wysokość trawnika w zakresie od 25 do 75 milimetrów.

Gdzie kupić? Robot koszący TerraMow S1200 ok. 6000 zł Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.

Model TerraMow S1200 wyceniono na 5999,99 złotych, natomiast S800 kosztuje 5199,99 złotych.