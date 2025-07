iPhone’y 17 zdrożeją. Poznaliśmy też wersje kolorystyczne

Osoby, które zamierzają w tym roku sięgnąć po jednego z iPhone’ów 17, powinny odłożyć więcej pieniędzy. Wszystko wskazuje na to, że Apple ma planować podwyżkę cen.

iPhone’y 17 będą droższe

Przede wszystkim wzrost cen nie powinien być dla nikogo zaskoczeniem. Po pierwsze, od dłuższego czasu mówi się o cłach Trumpa, które mogą odbić się na cenach iPhone’ów. Po drugie, ceny smartfonów Apple pozostawały przez lata na bardzo zbliżonym poziomie i coraz częściej mogliśmy usłyszeć, że w końcu nastąpią podwyżki, niezależnie od decyzji podjętych przez prezydenta USA.

Bez obaw, jeśli potwierdzą się najnowsze przewidywania, to Apple nie szykuje podwyżki, która mogłaby wyczyścić do zera portfele klientów. Według Jefferies, firmy zajmującej się bankowością inwestycyjną i rynkiem kapitałowym, należy oczekiwać, że wszystkie iPhone’y 17 zdrożeją o 50 dolarów względem swoich poprzedników. Oczywiście nie dotyczy to iPhone’a 17 Air, który będzie zupełnie nowym modelem w ofercie Apple.

Najpewniej podwyżka w USA wpłynie też na ofertę Apple w Polsce, aczkolwiek niekoniecznie cena wzrośnie o identyczną kwotę, jak wychodzi z przelicznika walut. Stawiałbym na wzrost cen o około 200-250 złotych, ale mogę się mylić.

Owszem, będzie drogo, ale przecież w przypadku produktów z Cupertino nigdy nie było tanio. Ponadto konkurencyjne smartfony z najwyższej półki potrafią dziś kosztować podobnie do smartfonów Apple.

W tych kolorach podobno zadebiutują iPhone’y 17

W czasach bycia użytkownikiem iPhone’ów zwracałem uwagę na kolor egzemplarza, który kupowałem. Robiłem to mimo tego iż smartfon później zawsze lądował w etui i to takim nieprzezroczystym. Nie potrafię wyjaśnić, dlaczego tak robiłem i możliwe, że wielu klientów Apple też nie potrafi. Uznajmy po prostu, że kolor mimo wszystko jest ważny.

(fot. Sonny Dickson | X)

Skoro kolor obudowy może być kluczowy, przyjrzymy się zdjęciom udostępnionym na X przez dwie osoby, które mają doświadczenie w ujawnianiu planów Apple. Otóż Sonny Dickson i Majin Bu podzielili się zdjęciami makiet iPhone’ów 17, w których skupiają się na możliwych wariantach kolorystycznych.

Podstawowa „Siedemnastka” ma być dostępna w wersji czarnej, białej, zielonej, różowej i jasnoniebieskiej. Model iPhone 17 Air zadebiutuje w kolorze czarnym, białym, jasnoniebieskim i chyba kolorze określanym przez Apple jako księżycowa poświata. Natomiast oba modele iPhone 17 Pro pojawią się w kolorze czarnym, białym, szarym, ciemnoniebieskim oraz pomarańczowym lub kolorze przypominającym coś pomiędzy brązowym a miedzianym.

(fot. Majin Bu | X)

Wcześniej mogliśmy przeczytać, że iPhone’y 17 Pro zyskają powłokę antyrefleksyjną, a model iPhone 17 Air otrzyma skromny akumulator. Dowiedzieliśmy się też, że możliwości wideo w iPhone’ach 17 Pro wejdą na wyższy poziom.

Premiery nowych smartfonów należy spodziewać się jesienią tego roku.