iPhone 17 Air będzie świetnym wyborem… jeśli nosisz ze sobą powerbank

Apple szykuje smartfon, który może z jednej strony zachwycić designem, ale z drugiej rozczarować osoby oczekujące solidnego czasu pracy na baterii. iPhone 17 Air ma być najcieńszym smartfonem w historii firmy i to właśnie ta cecha wymusiła jedno z najbardziej dotkliwych dla użytkowników ograniczeń.

iPhone 17 Air będzie mieć najmniejszą baterię od czasów iPhone’a X

Według najnowszych doniesień, opublikowanych w sieci przez Instant Digital, iPhone 17 Air zostanie wyposażony w akumulator o pojemności zaledwie 2800 mAh. Muszę przyznać, że brzmi to dość absurdalnie. Taka pojemność baterii w 2025 roku?

To oznacza nie tylko spadek względem każdego modelu z linii iPhone 16 – przypomnijmy, że podstawowy model iPhone 16 może pochwalić się ogniwem o pojemności 3561 mAh – ale też względem wielu poprzednich generacji smartfonów Apple. Ostatni raz akumulator mniejszy niż 2800 mAh pojawił się w iPhone X, czyli w 2017 roku. Ten model oferował dokładnie 2716 mAh.

Adaptive Power Mode w iOS 26

Producent zamierza jednak nieco zrekompensować taką baterię nową funkcją Adaptive Power Mode w iOS 26, której zadaniem będzie inteligentne zarządzanie energią. Wewnętrzne testy Apple wskazują, że nawet z tak małą baterią urządzenie powinno wytrzymać pełny dzień u ok. 60–70% użytkowników. To mniej niż w przypadku dotychczasowych modeli, które osiągały 80–90% w tej samej kategorii. Realnie oznacza to, że osoby intensywnie korzystające ze smartfona raczej nie przejdą przez cały dzień bez szukania ładowarki.

Apple może też przywrócić oficjalne etui z baterią, znane jeszcze z czasów iPhone’a 11. Firma rozważa nową generację akcesoriów zewnętrznych, które nie tylko wydłużą czas działania telefonu, ale również zabezpieczą telefon.

Render przedstawiający rzekomy wygląd iPhone’a 17 Air (źródło: fpt.)

Co już wiemy o najsmuklejszym iPhonie?

iPhone 17 Air ma trafić na rynek we wrześniu 2025 roku i ma być pozycjonowany pomiędzy wersją standardową a modelami Pro. Z wcześniejszych doniesień wiemy już, że zaoferuje procesor Apple A18 lub A19, 8 GB RAM, modem 5G Apple C1 oraz 6,9-calowy wyświetlacz 120 Hz o rozdzielczości 2740 × 1260 pikseli. Co ciekawe, pod względem wymiarów zewnętrznych będzie identyczny jak iPhone 17 Pro Max – oczywiście z wyjątkiem grubości.

Tylny panel iPhone 17 Air ma przypominać nową estetykę Apple. Pojawi się podłużna wyspa z pojedynczym aparatem o rozdzielczości 48 Mpix. Z przodu znajdzie się znana już Dynamic Island, a całość dopełni port USB-C, umieszczony nietypowo, bo bliżej tylnej krawędzi, a nie centralnie.