Nowelizacja ustawy o informatyzacji przynosi istotne konsekwencje dla Ciebie

W dniu 30 lipca 2025 roku w Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację ustawy o aplikacji mObywatel. Pojawiła się w nim też nowelizacja ustawy o informatyzacji, co niesie ze sobą wiele istotnych dla mieszkańców Polski konsekwencji, o których zdecydowanie warto wiedzieć. Jej skutki będzie można bowiem odczuć podczas załatwiania różnych spraw, nie tylko urzędowych.

Co dla Ciebie oznacza nowelizacja ustawy o informatyzacji?

Jak powiedział Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji, to mądra deregulacja, która ułatwia załatwianie codziennych spraw. Za sprawą nowelizacji ustawy o informatyzacji uprawnione podmioty będą mogły otrzymać dostęp do danych m.in. z rejestru PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych czy centralnej ewidencji pojazdów bez konieczności uzyskiwania decyzji administracyjnej. Ma to przyspieszyć procedury, co odczują też mieszkańcy Polski, chcący załatwić jakąś sprawę urzędową. Co ważne: Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia, że pomimo uproszczenia procedury, poziom zabezpieczenia danych nie zmieni się.

Nowelizacja ustawy o informatyzacji pozwoli również wybranym firmom, takim jak na przykład banki, porównywać zdjęcie z okazywanego przez klienta dowodu osobistego z fotografią widniejącą w Rejestrze Dowodów Osobistych. Ma to na celu ograniczyć skutki wyłudzeń tożsamości oraz możliwość posługiwania się przerobionymi dowodami osobistymi.

To kolejne zabezpieczenie po zastrzeżeniu numeru PESEL, co można zrobić już od listopada 2023 roku – na Tabletowo.pl znajduje się instrukcja, jak zastrzec PESEL (swój PESEL zastrzeżecie też w aplikacji mObywatel). Dzięki temu nikt nie powinien wziąć na Wasze dane kredytu czy sprzętu na raty ani założyć konta i wyrobić duplikatu karty SIM. Zabezpiecza to także przed przepisaniem Waszego mieszkania czy domu na kogoś bez Waszej wiedzy.

Ogłoszona w Dzienniku Ustaw nowelizacja ustawy o informatyzacji sprawi również, że nie będziecie już musieli samodzielnie dbać o aktualizację danych z dowodu osobistego w bankach i SKOK-ach, ponieważ będzie ona odbywać się automatycznie dzięki integracji systemów państwowych z systemami instytucji finansowych.

Nowelizacja ustawy o informatyzacji dotyczy również podróży

Nowelizacja ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne umożliwi również utworzenie centralnego, dobrowolnego rejestru obywateli, którzy przebywają poza granicami kraju. Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia, że dzięki temu służby konsularne będą mogły skuteczniej reagować w sytuacjach kryzysowych.

Dzięki nowelizacji ustawy o informatyzacji chętne osoby, wyjeżdżające za granicę, będą mogły zarejestrować się w systemie Odyseusz także za pośrednictwem aplikacji mObywatel, która ma zyskać nowe funkcje, ułatwiające kontakt i opiekę nad obywatelami Polski poza jej granicami.