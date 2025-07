Nowy gracz na rynku gamingowych smartfonów. Przypomniał mi się Sony Xperia Play

Obecnie na rynku, oprócz telefonów o klasycznej konstrukcji, dostępne są też składane urządzenie mobilne. A co, gdyby zadziało się tutaj coś więcej? Znany producent handheldów chce wejść na rynek gamingowych smartfonów z projektem, jakiego dawno nie widzieliśmy.

Gamingowe smartfony w 2025 roku

W ostatnich 12 miesiącach miałem okazję poznać mobilny gaming z dwóch skrajnie różnych stron. Pod koniec 2024 roku testowałem flagowego Asusa ROG Phone 9 Pro, który imponował mocą Snapdragona 8 Elite oraz konstrukcją i akcesoriami skierowanymi do graczy.

Kilka tygodni temu mogliście natomiast przeczytać recenzję Nubii Neo 3 GT – propozycji na o wiele skromniejszy portfel. W starciu z rywalami w podobnej cenie nie jest to może idealny wybór, ale świecące detale i rozbudowana nakładka wynagradzają niektóre wady urządzenia.

Wszystkie te konstrukcje to klasyczne bryły i – póki co – nie zanosiło się na to, żeby ktoś stworzył niszę w niszy, czyli składany gamingowy smartfon. Jest jednak firma, która chce zadebiutować na rynku czymś unikatowym jak na dzisiejsze czasy.

Ayaneo z własnym smartfonem

W trakcie spotkania strategicznego na lata 2025-2026, Ayaneo ogłosiło chęć wyprodukowania własnego smartfona. Gracze powinni kojarzyć tę nazwę – w końcu mowa tu o producencie przenośnych konsol, który może pochwalić się szeregiem nietypowych konstrukcji.

O samym urządzeniu niewiele wiadomo oprócz tego, że nie będzie to klasyczna forma. Grafika połączona z zapowiedzią sugeruje bowiem obecność slidera. Skojarzenia technologicznych dinozaurów nasuwają się same – Sony Xperia Play oferowała na dolnej części przyciski o układzie przypominającym ten z PSP, umożliwiając wygodne sterowanie w grach.

Grafika zapowiadająca Ayaneo Phone (źródło: Ayaneo | YouTube)

Data premiery i cena smartfona nie zostały jeszcze podane. Niewykluczone jednak, że szansa na to pojawi się już wkrótce, w trakcie wydarzenia ChinaJoy, odbywającego się w dniach 1-3 sierpnia 2025 roku.

Oprócz zapowiedzi gamingowego smartfona, Ayaneo zaprezentował również Konkr – submarkę, w ramach której pojawią się handheldy o bardziej przystępnych cenach. Na razie wiemy jedynie o dwóch modelach – Konkr Pocket Fit, opartym na systemie Android, z 6-calowym ekranem Full HD i chipsetem Qualcomma na pokładzie oraz Konkr Fit – konsola z baterią 80 Wh i 7-calowym wyświetlaczem.

Mam nadzieję, że smartfon Ayaneo odniesie sukces – przydałby się jakiś powiew świeżości na rynku, a gamingowy smartfon z wysuwanym kontrolerem brzmi jak strzał w dziesiątkę.