Te buty mają skrytkę na AirTaga. Pomysł ma sporo sensu

Nie chodzi o pomoc Kopciuszkowi. Buty Skechers z AirTagiem mają zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo dzieciom.

Buty, w których można ukryć AirTaga

Obecna technologia oferuje co najmniej kilka sposobów na śledzenie lokalizacji najmłodszych. Można przykładowo sięgnąć po zegarek z GPS dla dziecka. Ewentualnie dobrym pomysłem mogą okazać się buty Skechers z nowej serii, w których znalazł się specjalny schowek.

Wspomniany schowek zlokalizowany jest pod wkładką, w okolicach pięty dziecka. Przeznaczony jest do ukrycia lokalizatora AirTag, który pozwoli nie tylko zlokalizować buty, gdyby przykładowo zapodziały się gdzieś w domu, ale również zapewni rodzicom więcej spokoju ducha. Otóż w założeniach ma to umożliwić poznanie aktualnej pozycji dziecka.

Oczywiście buty zostały zaprojektowane w taki sposób, aby AirTag nie uległ uszkodzeniu, a także, aby jego obecność nie powodowała dyskomfortu. Rodzice nie muszą więc obawiać się o ewentualne problemy wynikające ze zniszczenia lokalizatora. Na jednym z materiałów promocyjnych możemy nawet zobaczyć informację o możliwości prania butów w pralce, ale nie wiadomo, czy konieczne jest wówczas wyjęcie AirTaga – stawiam, że lepiej wyjąć.

Wystarczy konto Apple

Lokazalicję butów, tak samo jak innych przedmiotów z AirTagiem, sprawdzimy w aplikacji Find My (Znajdź) na iPhonie, iPadzie, Macu, a także przez przeglądarkę internetową w usłudze iCloud. Nie trzeba więc instalować żadnych dodatkowych apek, a także zakładać kont w nowych usługach – wystarczy konto Apple.

Jak już wspomniałem, seria butów Find My Skechers została stworzona dla dzieci, zarówno tych małych, jak i nieco większych. Obecnie dostępna jest w amerykańskim sklepie marki, ale nie należy wykluczać scenariusza, że buty pojawią się w Europie. Ceny wahają się od 52 do 58 dolarów.

Należy jeszcze dodać, że Apple na stronie pomocy technicznej tłumaczy, że AirTagów nie powinno się używać do śledzenia osób, a także przedmiotów, które do nas nie należą. Warto mieć to na uwadze, aczkolwiek chodzi przede wszystkim o śledzenie osób, które nie wyraziły na to zgody.

Wątpię, aby firma miała problem ze śledzeniem butów, które należą do dziecka. Owszem, pozwala to poznać pozycję również samego dziecka, ale przecież to samo dotyczy się chociażby plecaka, do którego zostanie doczepiony AirTag.