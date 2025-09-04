iPhone 17 Air bez aparatów? Pojawi się taka wersja

Ta wersja iPhone’a 17 Air ma być wyjątkowo smukła. Jednak, aby osiągnąć ten cel, zostanie pozbawiona aparatów. Poznaliśmy też możliwe ceny całej serii iPhone 17.

iPhone 17 Air bez aparatów, czyli wersja Stealth Carbon

Jeśli iPhone z klapkiem wydaje się Wam nietuzinkowym pomysłem, to co powiecie na model, który będzie pozbawiony aparatów? Co ciekawe, twórcy tej modyfikacji zamierzają pójść daleko, bowiem usunięta zostanie nawet przednia kamera. Pozbycie się aparatów pozwoli wnieść poziom prywatności na jeszcze wyższy poziom, a dodatkowo umożliwi stworzenie bardzo szczupłej obudowy.

Oczywiście już zwykły iPhone 17 Air ma charakteryzować się niewielką smukłością – nieoficjalne dane wskazują, że jego grubość będzie wynosiła 5,5 lub 5,75 mm. Otrzymamy więc najszczuplejszego smartfona w historii Apple. Z kolei wersja Stealth Carbon, czyli modyfikacja stworzona przez firmę Caviar, ma mieć jeszcze mniej w talii. Dokładna wartość nie jest znana.

Z jednej strony, zapowiedź iPhone’a 17 Air Stealth Carbon, gdy Apple jeszcze nie pokazało nowych smartfonów, może wydawać się nieco dziwna. Z drugiej strony, na temat tego modelu mówi się od dłuższego czasu, a liczba przecieków jest na tyle duża, że najpewniej prawie wszystko wiemy już przed premierą.

iPhone 17 Air Stealth Carbon (źródło: Caviar)

Dostępność omawianego wariantu będzie mocno ograniczona. Powstać ma zaledwie 17 egzemplarzy. Cena – zależnie od wybranej pamięci – wahać się będzie od 8630 do 9270 dolarów. Smartfon, co jak najbardziej zrozumiałe, będzie można kupić po debiucie zwykłego modelu 17 Air.

Firma Caviar wprowadzi do sprzedaży także iPhone’a 17 Pro i 17 Pro Max w wydaniu Stealth Titan. Tutaj również nie zobaczymy żadnej kamery. Ceny będą startować, odpowiednio, od 9200 i 9700 dolarów.

iPhone 17 Pro Max Stealth Titan (źródło: Caviar)

Ile będzie kosztować iPhone 17?

Premiera iPhone’a 17 została zapowiedziała i nastąpi za kilka dni. Ile mogą kosztować tegoroczne smartfony Apple? Na to pytanie postanowili odpowiedzieć analitycy z JPMorgan.

Według nich ceny mają wyglądać następująco:

iPhone 17 – 799 dolarów (bez zmian względem iPhone’a 16),

iPhone 17 Air – 899-949 dolarów (bez zmian lub więcej o 50 dolarów względem iPhone’a 16 Plus),

iPhone 17 Pro – 1099 dolarów (wzrost o 100 dolarów względem poprzednika),

iPhone 17 Pro Max – 1199 dolarów (bez zmian).

Siri ma być lepsza

Ponad roku temu, gdy mogliśmy zobaczyć pokaz możliwości Apple Intelligence, zespół Tima Cooka zapowiedział, że Siri stanie się znacznie bystrzejsza, a użytkownicy otrzymają świetnego asystenta. Dotychczas jednak Siri niewiele się zmieniła i coraz wyraźniej odstaje od konkurencji zintegrowanej z nowoczesnymi modelami AI.

Producent iPhone’ów nie zamierza jednak odpuścić rywalizacji. Nowy raport wskazuje, że Apple planuje wypuścić ulepszoną Siri wiosną przyszłego roku. Jedną z funkcji będzie usprawnione wyszukiwanie w internecie, w którym ma być wykorzystany potencjał sztucznej inteligencji. Całość ma bazować na platformie Foundation Models autorstwa Apple.

Siri w iOS 18 (screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Dowiedzieliśmy się również, że nowa Siri będzie składać się z trzech głównych komponentów: planera, operatora wyszukiwania i modułu podsumowującego. Nie będzie to jednak jedyna AI na iPhone’ach, bowiem Apple wciąż może korzystać z ChatGPT, a także mówi się o sięgnięciu po Gemini. W tym wszystkim ponoć nie zabraknie wyszukiwarki Google.

Ciekawe, czy finalny efekt spełni oczekiwania użytkowników, czy jednak ponownie Apple zawiedzie w kwestii AI.