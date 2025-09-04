Matowy ekran i tryb skupienia. Ten smartfon intryguje

Trudno jest wyróżnić się na rynku urządzeń mobilnych. Zaprezentowany dziś TCL Nxtpaper 60 Ultra potrafi jednak zaintrygować. To smartfon z matowym ekranem łagodnym dla oczu i trybem skupienia, w którym wytrzymuje tydzień na jednym ładowaniu. Premierze tej towarzyszy kilka innych ciekawych zapowiedzi. Spójrz.

TCL Nxtpaper 60 Ultra – wypasiony smartfon z matowym ekranem

TCL Nxtpaper 60 Ultra to pierwszy smartfon z matowym ekranem Nxtpaper 4.0. W najnowszej wersji tej technologii, która upodabnia wyświetlacz do papieru, producent deklaruje absolutny brak refleksów i migotania, a do tego ultraniski poziom emisji niebieskiego światła i bardzo szerokie kąty widzenia bez zakłamania kolorów.

To rozwiązanie sprawiać ma, że codzienne korzystanie ze smartfona, jak i czytanie na nim dłuższych tekstów, ma prawie w ogóle nie męczyć wzroku. Co więcej, oprogramowanie automatycznie dostosowuje temperaturę barwową do aktualnego otoczenia i pory dnia, a w nocy jest w stanie zejść z jasnością nawet do tak niskiego poziomu jak 2 nity.

TCL Nxtpaper 60 Ultra (fot. TCL | Android Central)

Obietnica wyższego komfortu pracy

Czytanie czy praca z dokumentami ma być w dodatku wygodna dzięki nieprzeciętnie dużej przekątnej (7,2 cala). Od razu wspomnę też, że rozdzielczość to Full HD+, a częstotliwość odświeżania wynosi 120 Hz. Nie bez znaczenia jest też obsługa rysika. Użytkownicy mogą także skorzystać z rozmaitych narzędzi AI do notatek.

TCL podszedł do tematu komfortowej pracy i lektury na poważnie. Dlatego na boku smartfona Nxtpaper 60 Ultra umieścił suwak aktywujący Max Ink Mode. To specjalny tryb czytnika z cieplejszą temperaturą barwową, wyłączający powiadomienia i inne czynniki rozpraszające. Pozwala w pełni się skupić i nie martwić się też o energię, bo w tym trybie czas działania sięga 7 dni!

TCL Nxtpaper 60 Ultra (fot. TCL | Phone Arena)

Co jeszcze ma na pokładzie ten smartfon? Ano całkiem przyzwoity procesor MediaTek Dimensity 7400 i 12 GB RAM. Do tego magazyn danych o pojemności 256 GB lub 512 GB, a także akumulator o pojemności 5200 mAh, który ładować można z mocą 33 W. Całość wieńczy obudowa spełniająca wymogi normy pyło- i wodoszczelności IP68.

Z tyłu zainstalowane zostały również dwa aparaty o rozdzielczości 50 Mpix: oba z optyczną stabilizacją obrazu (OIS). Jeden to wszechstronny sensor główny, drugi zaś – teleobiektyw oferujący 3-krotny zoom optyczny i 6-krotny zoom cyfrowy. Towarzyszy im jeszcze ultraszerokokątny moduł 8 Mpix.

TCL Nxtpaper 60 Ultra (fot. TCL / Phone Arena)

Ile kosztuje smartfon TCL Nxtpaper 60 Ultra?

Od 4 września 2025 roku smartfon jest już oficjalnie dostępny w Europie. Jego ceny rozpoczynają się 449 euro (równowartość ~1910 złotych) za konfigurację z 256 GB pamięci masowej i sięgają 499 euro (~2125 złotych) za wariant 512 GB. Zestawy z etui i rysikiem są droższe o 50 euro, a przy zakupie osobno trzeba będzie zapłacić za te akcesoria 69,90 euro.

Więcej nowości TCL na targach IFA 2025

Poza tym smartfonem producent zapowiedział także kilka innych nowości. Wśród nich znajduje się TCL Nxtpaper 5G Junior, promowany jako idealny telefon dla dziecka. Został wyposażony w 6,7-calowy matowy wyświetlacz, wykonany w technologii Nxtpaper 3.0. Poza brakiem refleksów cechuje go częstotliwość odświeżania 120 Hz.

TCL Nxtpaper 5G Junior (fot. TCL / Android Central)

Na pokładzie ma 8 GB RAM i 256 GB na pliki, aparat 50 Mpix z tyłu i kamerkę 8 Mpix z przodu. O to zaś, by dziecko nie przesadzało z cyfrowymi rozrywkami, dbają: tryb Digital Detox Mode oraz panel kontroli rodzicielskiej. Premierę zaplanowano na późny październik, a ceny rozpoczną się od 249 euro (~1060 złotych).

Również z myślą o dzieciach (i ich rodzicach) powstał smartwatch TCL Movetime MT48. Oferuje dwuzakresową lokalizację GPS w czasie rzeczywistym, pozwalając opiekunom na stałe monitorowanie tego, gdzie znajduje się ich pociecha. Zegarek pozwala także na prowadzenie rozmów głosowych i tekstowych, a do tego wspomaga w budowaniu pozytywnych nawyków. Na jednym ładowaniu działa nieco ponad 2 dni, a odporność IP68 oznacza gotowość na najrozmaitsze przygody. Cena? 150 euro (~640 złotych).

TCL Movetime MT48 (fot. TCL | Android Central)

Przy okazji producent zapowiedział, że zaprezentowany już wcześniej projektor TCL Playcube trafi do sprzedaży w Europie już 5 września. To urządzenie wyróżniające się obrotową konstrukcją (pozwalającą na regulację kąta nachylenia w zakresie 90 stopni). Rzuca obraz o przekątnej od 30 do 150 cali, cechując się przy tym jasnością na poziomie 750 lumenów. Oferuje automatyczną korektę trapezową i kalibrację kolorów, a za szeroką funkcjonalność odpowiada platforma Google TV. Cena wynosi 799 euro (~3400 złotych).

Jeszcze jedna premiera: tablet TCL Nxtpaper 11 Gen 2

Równocześnie z europejskimi premierami na targach IFA 2025 producent wprowadził na amerykański rynek nowy tablet TCL Nxtpaper 11 Gen 2 wyposażony – tak jak smartfon Nxtpaper 60 Ultra – w wyświetlacz wykonany w technologii Nxtpaper 4.0.

TCL Nxtpaper 11 Gen 2 (źródło: TCL)

Ogólnie rzecz biorąc ten tablet z matowym wyświetlaczem o przekątnej 11 cali i rozdzielczości 1920×1200 pikseli jest raczej średniakiem. Jego sercem jest procesor MediaTek Helio G80, z którym współpracuje 6 lub 8 GB RAM i 64 lub 128 GB pamięci masowej. Do tego dochodzi akumulator 8000 mAh, moduły Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.3 oraz aparat 8 Mpix z tyłu i kamera 5 Mpix z przodu. Ceny rozpoczynają się od 270 dolarów (~985 złotych).