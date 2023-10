Apple potwierdziło problem z iPhonem 15. Warto poczekać na aktualizację

Zazwyczaj iPhone’y i BMW to całkiem dobre połączenie. Niestety, okazało się, że najnowsze smartfony z Cupertino niekoniecznie dogadują się z bawarskimi samochodami. Problem został potwierdzony przez Apple.

Masz iPhone’a 15? Lepiej nie odkładaj go na ładowarkę w BMW

Przed chwilą wspomniałem, że smartfony Apple i samochody z Bawarii to dobre połączenie. Moja opinia wynika z faktu, że wszystko wskazuje, że zazwyczaj obie firmy nieźle się dogadują. To właśnie BMW było jedną z pierwszym marek, które wprowadziły obsługę cyfrowego kluczyka – iPhone lub Apple Watch mogą całkowicie zastąpić klasyczny kluczyk. To też w samochodach tego producenta mamy możliwość wyświetlenia nawigacji z Apple CarPlay na cyfrowych zegarach (iDrive 8.0 lub nowszy). Ponadto obsługa CarPlay stoi ogólnie na wysokim poziomie.

Niestety, jak to już bywa w życiu, nawet w najlepszych związkach czasami pojawiają się problemy. Wcześniej mogliśmy już usłyszeć, że odłożenie iPhone’a 15 na bezprzewodową ładowarkę w nowszych modelach BMW może skończyć się uszkodzeniem modułu NFC w smartfonie Apple. Oznacza to, że użytkownik straci możliwość korzystania z płatności Apple Pay czy właśnie cyfrowego kluczyka.

Dotychczas jednak nie poznaliśmy żadnych oficjalnych informacji, więc trudno było stwierdzić, czy istnieje jakieś wyjście z sytuacji. Serwis AppleInsider donosi, że Apple w końcu jednak zdecydowało się podzielić informacjami.

BMW 330e (fot. GRI CARS)

Otóż z biuletynu serwisowego możemy dowiedzieć się, że problem dotyczy niewielkiej liczby użytkowników, którzy korzystali z bezprzewodowych ładowarek w BMW i Toyocie Supra. Wypada wspomnieć, że Supra obecnej generacji to samochód wykorzystujący szereg rozwiązań i technologii BMW, w tym najwidoczniej też ładowarkę bezprzewodową.

Pozostaje czekać na poprawki

Obecnie użytkownikom iPhone’ów 15 zaleca się korzystanie z ładowania za pomocą kabla w nowszych BMW i obecnej generacji modelu Supra. W planach ma być jednak zestaw poprawek, który rozwiąże omawiany problem. Nie wiadomo jednak, kiedy pojawi się odpowiednia aktualizacja – niedawno udostępniony iOS 17.1 nie naprawia tego błędu.

Warto jeszcze wspomnieć, że zalecenia serwisowe przedstawione przez Apple obejmują m.in. resetowanie układu NFC za pomocą specjalnych narzędzi serwisowych.