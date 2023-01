T-Mobile na temat cen usług w Polsce: „to nie jest najzdrowsza sytuacja”

Polacy nie mają powodów, aby narzekać, że usługi telekomunikacyjne w Polsce są drogie. Wręcz przeciwnie – mieszkańcy wielu innych państw w Unii Europejskiej mogą zazdrościć Polakom, że płacą tak mało. To się może jednak zmienić. T-Mobile jest kolejnym po Orange operatorem, który zasygnalizował konieczność modyfikacji cenników w 2023 roku.

T-Mobile potrzebuje pieniędzy

Andreas Maierhofer, prezes zarządu T-Mobile Polska, w wywiadzie z serwisem Telko.in wypowiedział się na różne tematy. Jednym z nich były aktualne ceny za usługi telekomunikacyjne w Polsce. I choć nie powiedział tego wprost, to z jego słów można wywnioskować, że podobnie jak prezes Orange Polska jest zdania, że w klienci w kraju nad Wisłą płacą za mało.

Według Maierhofera niska cena nie jest dla T-Mobile najważniejsza – jego zdaniem kluczowa dla rynkowego sukcesu jest najwyższej klasy technologia, gwarantująca wysoki poziom usług oraz dbałość o klienta. Ponadto uważa on, że klienci w Polsce niekoniecznie chcą płacić jak najmniej, tylko oczekują, że otrzymają (w ich opinii) usługę adekwatną do ceny, jaką za nią zapłacą. Potwierdzać to zresztą mają obserwacje operatora – klienci są gotowi płacić nieco więcej za gwarancję najwyższej jakości.

Nie jest jednak tajemnicą, że wspomniana „gwarancja najwyższej jakości” jest zależna od inwestycji w infrastrukturę, a one wymagają dużych nakładów finansowych i – jak powiedział Andreas Maierhofer – muszą być ekonomicznie uzasadnione. Prezes zarządu T-Mobile Polska zwrócił uwagę, że od 2023 roku rozpocznie się nowy etap budowy sieci 5G w Polsce, a warunki aukcji 5G są bardzo wymagające i nie dotyczą tylko rozwoju 5G w paśmie C. W związku z tym to musi zostać odzwierciedlone w naszej ofercie, czyli krótko mówiąc: w cenach usług.

Mimo wszystko T-Mobile w 2023 roku zamierza utrzymać ceny na poziomie atrakcyjnym dla klientów, aczkolwiek zaznacza, że muszą to być ceny, które zapewnią środki na niezbędne inwestycje sieciowe. Niewykluczone, że operator pójdzie tą samą drogą, co Orange, oferując „więcej za więcej”, bowiem zdaniem prezesa T-Mobile Polska klienci dobrze to przyjmują.

Według T-Mobile „to nie jest najzdrowsza sytuacja”

W rozmowie z Andreasem Maierhoferem serwis Telko.in poruszył również kwestię światłowodów. Prezes T-Mobile Polska przyznał, że w dużym stopniu polega na umowach z partnerami, aby świadczyć usługę dostępu do internetu stacjonarnego gospodarstwom domowym i także tutaj marża nie jest wysoka. Stwierdził on, że podczas gdy stawki hurtowe są na europejskim poziomie, to stawki detaliczne pozostają w Polsce bardzo nisko – jego zdaniem musi się to zmienić zarówno po stronie stawek hurtowych, jak i detalicznych.

Andreas Maierhofer przyznał też, że w kontekście dobra całego rynku, to nie jest najzdrowsza sytuacja i wcześniej czy później cały rynek pozbędzie się wątpliwości, czy aktualny poziom cen detalicznych umożliwia rozwój. W związku z tym konieczne będzie właściwe ukształtowanie cenników usług, aczkolwiek według prezesa T-Mobile Polska może to być „poważnym wyzwaniem”. Mimo wszystko jest przekonany, że 2023 rok będzie udany.