Trzy nowe modele iPhone’a dostaną ekran z odświeżaniem 120 Hz, a dwa z nich nie będą miały notcha

Apple jest znane z tego, że robi sporo rzeczy „po swojemu”. Podobnie może być w przypadku nadchodzących iPhone’ów 14, spośród których trzy modele otrzymają wyświetlacz odświeżany z częstotliwością 120 Hz.

Ekran ProMotion zaskoczy również w przyszłym roku

Podczas tegorocznej, wrześniowej konferencji Apple zaprezentowało swoje pierwsze smartfony z ekranami ProMotion, czyli adaptacyjnym systemem odświeżania obrazu w częstotliwości do 120 Hz. Posunięcie firmy spotkało się jednak z niezadowoleniem części klientów, ponieważ ta funkcja nie jest dostępna w tańszych modelach 13 i 13 mini.

(fot. Andrzej Libiszewski, Tabletowo.pl)

Nieoficjalne źródła donoszą, że Apple planuje rozszerzyć dostępność wyświetlaczy obsługujących wyświetlanie w 120 Hz, lecz wciąż nie na wszystkie smartfony, które zasilą ofertę producenta w przyszłym roku. Oprócz modeli 14 Pro i 14 Pro Max, w wyświetlacz 120 Hz zostanie wyposażony także iPhone 14 Max, który zawita do oferty zamiast wersji z dopiskiem mini.

Co jednak z podstawowym smartfonem Apple? Jak donoszą źródła, iPhone 14 będzie, jako jedyny z przyszłorocznej serii, wyposażony w wyświetlacz odświeżany w częstotliwości 60 Hz. Jest to dość niezrozumiały ruch, porównywalny z wprowadzeniem złącza USB-C wyłącznie do iPhone’ów 14 Pro i 14 Pro Max.

Najciekawszą informacją dotyczącą nowych ekranów jest jednak pozbawienie modeli z dopiskiem „Pro” charakterystycznego notcha, skrywającego moduły Face ID. Smartfony z tej linii mają mieć jedynie niewielkie, okrągłe wycięcie na aparat do selfie, zaś komponenty odpowiedzialne za zabezpieczenia biometryczne zostaną przeniesione pod wyświetlacz.





źródło: FRONT PAGE TECH

Zamieszanie w wyświetlaczach winą dostawców

Jak się okazuje, wyświetlacze dla najnowszych smartfonów Apple mogą pochodzić od trzech różnych dostawców. Jest to związane z chęcią częściowego uniezależnienia się od Samsunga. Jednak z powodu zmian na liniach produkcyjnych LG, producent ten nie będzie w stanie dostarczyć wystarczającej liczby wyświetlaczy LTPO 60 Hz do podstawowego modelu iPhone’a, więc Apple będzie musiało zasięgnąć pomocy BOE Technology.

Powoduje to przyprawiającą o ból głowy wyliczankę możliwych kombinacji modeli i wyświetlaczy. Według dotychczasowych doniesień, przyszłoroczna seria smartfonów Apple kreuje się następująco:

iPhone 14 z 6,1-calowym wyświetlaczem 60 Hz – jego produkcją zajmą się LG oraz BOE;

iPhone 14 Max z 6,7-calowym ekranem 120 Hz – jego produkcją zajmie się LG;

iPhone 14 Pro z 6,1-calowym wyświetlaczem 120 Hz bez notcha – jego produkcją zajmie się Samsung;

iPhone 14 Pro Max z 6,7-calowym ekranem 120 Hz pozbawionym wycięcia – jego produkcją zajmą się Samsung oraz LG.

Oczywiście szczegóły dotyczące producentów wyświetlaczy nie zostaną ujawnione podczas wrześniowej prezentacji, gdyż z punktu konsumenta jest to zazwyczaj kompletnie zbędna informacja.