iPhone 14 Pro zyska więcej RAM i to jest naprawdę dobra informacja

Powoli stygną emocje związane z tegorocznymi smartfonami Apple z górnej półki, a już poznaliśmy rewelacje na temat następców. iPhone 14 Pro otrzyma więcej pamięci, a także kolejne usprawnienia w kwestii jakości zdjęć.

Dodatkowy RAM przyda się w przyszłości

Smartfony z Cupertino od dłuższego czasu wyraźnie odstają od konkurencji z Androidem pod względem dostępnej pamięci operacyjnej. Najnowsze, topowe modele, czyli iPhone 13 Pro i 13 Pro Max oferują 6 GB RAM, podczas gdy chociażby modele Samsunga potrafią zapewnić 12 GB RAM.

Dla większości użytkowników jakiekolwiek różnice nie są jednak widoczne, co wynika m.in. ze świetnej optymalizacji iOS, a także innego podejścia do zarządzania aplikacjami trzymanymi w tle. Nie będzie żadnym kłamstwem stwierdzenie, że 6 GB RAM jest w zupełności wystarczające. Co więcej, modele bez „Pro” w nazwie zapewniają wysoki komfort pracy mając 4 GB RAM.

iPhone 14 Pro – nieoficjalny koncept (fot. MacRumors)

Skąd więc taki tytuł tego tekstu? Należy mieć na uwadze, że iPhone’y są długo wspierane przez Apple, zazwyczaj otrzymując duże aktualizacje oprogramowania przez 5 lat od debiutu. Sprawia to, że po kilku latach dostępna pamięć może okazać się niewystarczająca, więc dodatkowego RAM-u nigdy za mało, gdy chcemy zachować wysoką sprawność przez długi okres użytkowania.

Na szczęście, jak wynika z najnowszych informacji, iPhone 14 Pro i 14 Pro Max mają otrzymać 8 GB RAM, czyli o 2 GB więcej od swoich poprzedników. Niewykluczone, że słabsze warianty zapewnią wówczas 6 GB RAM.

iPhone 14 Pro z lepszymi kamerami

Analityk Jeff Pu, który odpowiada za najnowsze rewelacje związane z przyszłorocznymi smartfonami Apple, twierdzi ponadto, że oba modele Pro będą wyposażone w system trzech kamer zlokalizowanych z tyłu obudowy. Główny obiektyw ma mieć 48 Mpix, a obiektyw ultraszerokokątny i teleobiektyw zapewnią po 12 Mpix.

Warto wspomnieć, że podobnych informacje na temat kamer dostarczył również Ming-Chi Kuo. Analityk, mający spore doświadczenie w ujawnianiu przyszłych planów Apple, wcześniej już zapowiedział wprowadzenie kamery 48 Mpix do modelu iPhone 14 Pro i 14 Pro Max. Oba smartfony mają ponad nagrywać wideo w maksymalnej rozdzielczości 8K.

Apple ma w tym roku wypuścić cztery smartfony z linii oznaczonej liczbą 14. Co ciekawe, zabraknie już miejsca dla bezpośredniego następcy 5,4-calowego 13 Mini. iPhone 14 Pro i 14 Pro Max mają mieć odpowiednio ekrany 6,1 i 6,7 cala. Identycznie sytuacja ma wyglądać w przypadku iPhone’ów pozbawionych dopisku „Pro”.