Tyle mają kosztować nowe iPhone’y. Jest dobra wiadomość

Cały czas nie cichną echa premiery iPhone’a SE 2020, ale wiele osób nie jest nim zainteresowanych, tylko czeka na modele, które zadebiutują jesienią. Właśnie pojawiły się informacje o ich cenach – jeśli się potwierdzą, na klientów czeka miła niespodzianka.

Mimo że nowy iPhone SE nie oferuje dużego wyświetlacza, rozbudowanego aparatu fotograficznego czy Face ID, to z dużym prawdopodobieństwem i tak będzie jednym z najlepiej sprzedających się smartfonów w 2020 roku. Pomoże mu w tym nie tylko niewielki rozmiar (wiele osób wciąż chce korzystać z niewielkiego smart-telefonu), ale przede wszystkim przystępna cena – w Polsce zaczynają się one już od 2199 złotych, co w przypadku iPhone’a jest naprawdę atrakcyjną ofertą.

O iPhonie SE 2020 będzie się jednak mówiło coraz mniej, bowiem sukcesywnie zbliża się premiera iPhone’ów z serii „12”, którymi z pewnością zainteresuje się znacznie więcej osób. Właśnie pojawiły się informacje o ich cenach – jeśli się potwierdzą, na klientów czeka miła niespodzianka.

Tyle mają kosztować nowe iPhone’y z serii „12”

Wiemy już, że jesienią Apple zaprezentuje cztery nowe iPhone’y. Nie wiadomo, jak je nazwie, bowiem iPhone 11 będzie miał dwóch następców, więc producent może się pokusić o dodanie dopisku „Plus”, gdyż mają się one różnić jedynie wielkością wyświetlacza.

Informacje o cenach nowych iPhone’ów pochodzą z bardzo wiarygodnego i dobrze poinformowanego źródła, więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że się potwierdzą. Jeśli tak się stanie, ceny będą prezentować się następująco:

iPhone 12 5,4″ – 649 dolarów,

iPhone 12 (Plus?) 6,1″ – 749 dolarów,

iPhone 12 Pro 6,1″ – 999 dolarów,

iPhone 12 Pro Max 6,7″ – 1099 dolarów.

Wszystkie ww. iPhone’y zaoferują wyświetlacze OLED i modem 5G. Do tego dwa tańsze podwójny aparat główny i aluminiową ramkę, zaś dwa droższe potrójny wraz ze skanerem LiDAR i ramkę ze stali nierdzewnej.

Dobra wiadomość jest taka, że iPhone 12 5,4″ będzie tańszy od iPhone’a 11, który kosztuje 699 dolarów/3599 złotych. Z kolei za iPhone’a 12 z 6,1-calowym ekranem klientom przyjdzie zapłacić tyle, ile za iPhone’a XR (w Polsce na start za 3729 złotych).

Cena iPhone’a 12 Pro będzie natomiast dokładnie taka sama, jak iPhone’a X, iPhone’a XS i iPhone’a 11 Pro, zaś iPhone’a 12 Pro Max podobna do cen iPhone’a XS Max i iPhone’a 11 Pro Max. Nie wiadomo natomiast, jak przełoży się to na obowiązujące w Polsce, bowiem te przypadku iPhone’ów 11 Pro i Pro Max wzrosły w porównaniu do cen poprzedników aż o 220 złotych.

Źródło: @jon_prosser