Wielka zmiana w PKP Intercity coraz bliżej. Więcej podróżujesz, mniej płacisz

Poznaliśmy nazwę i pierwsze szczegóły programu lojalnościowego PKP Intercity. Możliwe będzie zbieranie punktów.

Punkty za podróżowanie z PKP Intercity

W październiku zeszłego roku pojawiło nieco informacji na temat programu lojalnościowego PKP Intercity. Wówczas bowiem dowiedzieliśmy się, że system ma działać według prostej zasady – więcej podróżujesz, mniej płacisz. Mówiło się o zdobywaniu punktów, których liczba ma zależeć od ceny biletu i kategorii pociągu.

Wiemy także, że użytkownik zebrane punkty będzie mógł wydać na zniżki przy kolejnych podróżach lub nawet na darmowe przejazdy. Ta druga opcja będzie dostępna przy odpowiednio dużej liczbie punktów.

Natomiast teraz poznaliśmy kolejną dawkę szczegółów. Niestety, nadal wiele kwestii pozostaje tajemnicą i możliwe, że odpowiedzi na wszystkie pytania poznamy dopiero wiosną tego roku, gdy program wreszcie stanie się dostępny. Jego start ma odbyć się 22 kwietnia, aczkolwiek należy założyć możliwe opóźnienia.

Program Moje IC ma być wdrażany stopniowo

Szykowany program ma nazywać się Moje IC. Oczywiście to dość ważna informacja, aczkolwiek podejrzewam, że osoby podróżujące pociągami czekają przede wszystkim na szczegóły dotyczące działania samego programu. Wiele z nich nadal nie jest znanych, ale kilka tematów nie jest już tajemnicą.

Do wyżej wymienionych informacji należy dodać, że zabrane punkty trzeba będzie wykorzystać w określonym czasie. Jeśli użytkownik tego nie zrobi, prawdopodobnie punkty przepadną. Dokładny mechanizm nie jest jednak znany na ten moment.

Joanna Siecińska, członek zarządu PKP Intercity, wspomniała, że program ma być atrakcyjny dla pasażerów i pozwolić na budowanie więzi z przewoźnikiem. W pierwszym etapie mają być udostępnione podstawowe funkcje, a kolejne będą wdrażane wraz z czasem i pod uwagę mają być brane badania przeprowadzane wśród pasażerów.

Dowiedzieliśmy się także, że program będzie obejmował m.in. współpracę z Wars. Nawet jest szansa na drobną niespodziankę na początek, ale na dalsze informacje trzeba poczekać do wiosny. Wypada jeszcze dodać, że program lojalnościowy będzie częścią już dostępnej aplikacji do sprzedaży biletów.