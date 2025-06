Huawei i Xiaomi rządzą. Samsung ma powód do zmartwień

Firma IDC opublikowała najnowszy raport na temat dostaw urządzeń do noszenia na nadgarstku. Wynika z niego, że Huawei i Xiaomi świetnie odnajdują się w tym segmencie, podczas gdy Samsung zostaje wyraźnie w tyle.

Smartwatche i smart opaski znów na fali wznoszącej

Według danych, zebranych przez IDC, w pierwszym kwartale 2025 roku wszyscy producenci dostarczyli na rynek 45,6 miliona urządzeń do noszenia na nadgarstek – smartwatchy i smart opasek. To o 10,5% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Zdaniem analityków to zasługa „silnego ożywienia w kluczowych regionach”, takich jak Europa Zachodnia, Stany Zjednoczone, Ameryka Łacińska i Azja Pacyficzna (z wyłączeniem Indii). W samych Chinach dostarczono 17,6 miliona sztuk (blisko 40% całego wolumenu) – aż o 37,6% więcej niż rok wcześniej.

IDC podaje też, że w pierwszym kwartale 2025 roku producenci dostarczyli na globalny rynek 34,8 miliona smartwatchy, co oznacza wzrost dostaw rok do roku o 4,8%. Tylko w Chinach dostarczono 11,4 miliona smart zegarków, o 25,3% więcej niż w analogicznym okresie w 2024 roku. Z kolei w przypadku smart opasek wolumen dostaw sięgnął 10,8 miliona sztuk w skali globalnej, co oznacza, że wzrósł względem Q1 2024 aż o 34%. W samych Chinach było to zaś 6,2 miliona sztuk, co przełożyło się na wzrost o imponujące 67,9%.

Huawei i Xiaomi rządzą na rynku urządzeń do noszenia na nadgarstku

Liderem tego typu urządzeń był w pierwszym kwartale 2025 roku Huawei, który dostarczył aż 10 milionów sztuk, zyskując 21,9% udziałów w tym segmencie. Według IDC chiński gigant skorzystał z „z rosnącej synergii ekosystemu wokół HarmonyOS i silnej integracji między urządzeniami”. Tak dobry wynik pomogła mu uzyskać też premiera Huawei Band 10.

Xiaomi ulokowało się na drugim miejscu dzięki dostarczeniu 8,7 miliona smartwatchy i opasek, co dało firmie 19% udziałów. Łącznie tylko te dwie marki zgarnęły blisko 41% całego rynku. TOP 3 zamyka Apple z wynikiem 7 milionów i 15,5% udziałów.

Kolejna dwójka producentów wyraźnie odstaje od topowej trójki. W pierwszym kwartale 2025 roku Samsung dostarczył bowiem tylko 3,4 miliona urządzeń, czyli mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Zdaniem IDC to efekt silnej konkurencji z chińskim rodowodem, ale też Apple, Huawei i Garmina w segmencie średnim i premium. Ten ostatni natomiast umocnił swoją pozycję dzięki „strategicznej ekspansji na niższe segmenty cenowe”.

źródło: IDC

