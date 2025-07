Nowy chatbot AI dostępny. Stworzyli go specjaliści od prywatności

Produkty Proton znane są ze zdrowego podejścia do prywatności użytkowników. Teraz dołącza do nich chatbot AI.

Chatbot AI, w którym priorytetowo potraktowano prywatność

W świecie sztucznej inteligencji i chatbotów AI dzieje się ostatnio sporo. Niedawno mogliśmy usłyszeć, że Google Gemini zamieni zdjęcia w filmy, a ChatGPT będzie trochę tańszy. Co więcej, zadebiutował właśnie zupełnie nowy chatbot AI, który – w przeciwieństwie do wielu popularnych rozwiązań – ma lepiej traktować dane użytkownika.

Nowy chatbot został nazwany Lumo, a po wejściu na jego stronę wita nas fioletowy kotek. Dostępne możliwości przypominają to, co znamy już z innych chatbotów AI. Możemy zadawać pytania, a także mamy możliwość streszczania dokumentów, generowania kodu czy pisania e-maili. Do tego dochodzi szereg innych umiejętności.

Należy odnotować, że mimo iż strona chatbota jest w języku angielskim, to rozumie on pytania zadawane w języku polskim. Sprawdziłem jednak tylko proste zadania i nie wiem, jak poradzi sobie z językiem polskim przy bardziej złożonych czynnościach.

(screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Jak Lumo dba o prywatność użytkowników?

Dane użytkownika przechowywane są lokalnie i za ich ochronę odpowiada szyfrowanie zero-access, co oznacza, że nie tylko inni użytkownicy nie mają do nich dostępu, ale również firma Proton nie może ich podejrzeć. Nie będą one również wykorzystywane do trenowania dużych modeli językowych, a także nie zostaną udostępnione reklamodawcom.

Z kolei zapytania i odpowiedzi są bezpiecznie przesyłane do serwerów GPU, dzięki szyfrowaniu TLS. Betsy Jones, rzeczniczka Protona, w odpowiedzi udzielonej serwisowi The Verge dodała, że odszyfrowanie przesyłanych danych przez GPU odbywa się tylko wtedy, gdy jest to wymagane.

Chatbot korzysta z kilku modeli językowych open source, które – co warto podkreślić – działają na serwerach Proton w Europie. Wśród tych modeli mamy Nemo autorstwa firmy Mistral, Mistral Small 3, OpenHands 32B stworzony przez Nvidię oraz model OLMO 2 32B. Konkretny model wybierany jest zależnie od zadania zleconego przez użytkownika.

W ramach bezpłatnego dostępu, gdy nie mamy konta Proton, możemy wysłać do 25 zapytań. Osoby z kontem mają do dyspozycji maksymalnie 100 zapytań, z kolei plan Lumo Plus zapewnia nieograniczoną liczbę czatów, a także inne bonusy. Został on wyceniony na 12,99 dolarów miesięcznie.

Lumo dostępny jest jako aplikacja internetowa, a także można pobrać aplikację na Androida i iOS.