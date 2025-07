Nowe informacje o Galaxy Z Fold 7. Tu nic się nie zgadza

Nie wiem, czy jestem w większości, czy w mniejszości, ale zaskoczyła mnie popularność, jaką cieszy się smartfon Samsung Galaxy Z Fold 7, który został zaprezentowany 9 lipca 2025 roku. Potrafię ją jednak zrozumieć, szczególnie że nie ulega ona żadnej wątpliwości. Nowe informacje tylko ją potwierdzają.

Smartfon Samsung Galaxy Z Fold 7 sprzedaje się świetnie. Miało być inaczej

Do tej pory to Galaxy Z Flipy sprzedawały się lepiej niż Galaxy Z Foldy. Wpływ na to mogła mieć przystępniejsza cena i fakt, że te pierwsze bardziej mogą zainteresować „przeciętnych klientów”, których jest więcej niż klientów biznesowych i profesjonalistów, do jakich kierowane są Foldy.

Tymczasem w okresie przedsprzedaży w Korei Południowej to Samsung Galaxy Z Fold 7 sprzedał się lepiej niż Galaxy Z Flip 7 – to pierwsza taka sytuacja w historii w tym kraju. Teraz dotarły do nas nowe, bardziej szczegółowe informacje

W okresie od 15 do 21 lipca 2025 roku zamówiono w Korei Południowej łącznie 1,04 miliona najnowszych składanych smartfonów. Tym samym pobito dotychczasowy rekord, należący do Galaxy Z Fold 5 i Galaxy Z Flip 5 (tak, Galaxy Z Fold 6 i Galaxy Z Flip 6 sprzedały się w analogicznym okresie gorzej niż poprzednicy – kupiono ~910 tysięcy tych urządzeń).

Zamówienia na Galaxy Z Fold 7 stanowiły blisko 63% wszystkich, a aż 83% osób, które się na niego zdecydowały, to młodzi mężczyźni. Kobiety wybierały natomiast Galaxy Z Flip 7 – 59% zamówień złożyły właśnie przedstawicielki płci pięknej.

Sukces Galaxy Z Fold 7 może być problematyczny dla Samsunga

Według informacji, podawanych przez południowokoreańskie media, Samsung planuje wyprodukować w 2025 roku 2,4 miliona sztuk Galaxy Z Fold 7, czyli więcej o 9% niż Galaxy Z Fold 6. Ponadto z jego fabryk ma wyjechać 2,3 miliona egzemplarzy Galaxy Z Flip 7 i tylko 700 tysięcy Galaxy Z Flip 7 FE.

W zeszłym roku Samsung wyprodukował 3 miliony sztuk Galaxy Z Flip 6, co oznacza, że spodziewa się dużo mniejszego popytu na następcę. Oczekiwania wobec pierwszego składanego modelu z dopiskiem „FE” również nie wydają się wielkie. Co ciekawe, Koreańczycy mieli dużo większe, gdyż wcześniej chcieli wyprodukować 1,6 miliona egzemplarzy Galaxy Z Flip 7 FE, lecz najwyraźniej doszli do wniosku, że nie będzie on cieszył się aż taką popularnością.

Jak zauważa serwis SamMobile, spektakularny sukces Galaxy Z Fold 7 może być problemem dla Samsunga, ponieważ nie jest on w stanie zwiększyć produkcji, gdyż już teraz łańcuchy dostaw są bardzo napięte. Jeśli popyt utrzyma się na takim samym poziomie, to w sklepach może zacząć brakować smartfonów. Byłby to historyczny ewenement.