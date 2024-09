iOS 18, iPadOS 18 i watchOS 11 do pobrania! Bez rewolucji, ale nie zabrakło ciekawych nowości

Z pewnością na ten dzień czekało wielu fanów Apple. Firma Tima Cooka właśnie udostępniła iOS 18, iPadOS 18, watchOS 11 i macOS Sequoia. Tegoroczne aktualizacje nie przynoszą rewolucji, ale nie zabrakło zestawu interesujących nowości.

Co nowego w iOS 18?

Prezentacja iOS 18 odbyła się na początku czerwca podczas tegorocznego WWDC. Wówczas poznaliśmy wszystkie najciekawsze nowości. Następnie firma Tima Cooka udostępniła wersje beta, a dziś użytkownicy wspieranych iPhone’ów mogą pobrać stabilne wydanie iOS 18.

Nowy iOS to przede wszystkim bardziej rozbudowane opcje personalizacji wyglądu ekranu głównego. Możemy wybrać ciemny tryb dla ikon aplikacji, a nawet ustawić jeden wiodący kolor dla ikon i widżetów. Mamy też więcej swobody w kwestii rozmieszczania ikon i widżetów. Przeprojektowania doczekało centrum sterowania, które nie tylko ma nowy wygląd, ale również oferuje więcej opcji dostosowania wyświetlanych treści.

iOS 18 wprowadza nową aplikację Zdjęcia, która w założeniach ma ułatwić przeglądanie wykonanych zdjęć, które teraz są lepiej zorganizowane tematycznie. Do dyspozycji użytkowników została oddana zupełnie nowa aplikacja Hasła, czyli menedżer haseł w wykonaniu Apple.

(screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Wśród ciekawszych zmian warto wspomnieć też o nowych możliwościach ukrywania i blokowania dostępu do aplikacji, dodaniu obsługi wiadomości RCS czy trybie dla graczy. Ponadto wiele aplikacji Apple doczekało się licznych usprawnień.

Czy mój iPhone pozwala zainstalować iOS 18? Aktualizacja dostępna jest na następujące modele smartfonów Apple:

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max,

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max,

iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max,

iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max,

iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max,

iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR,

iPhone SE (2. generacji lub nowszy).

Co nowego w iPadOS 18?

Złośliwi pewnie stwierdzą, że największą nowością w iPadOS 18 jest kalkulator. Otóż Apple, po wielu latach od premiery pierwszego iPada, wreszcie wprowadziło oficjalną aplikację Kalkulator. To jednak tylko jedna z wielu nowości, które zostały przygotowane na ten rok.

iPadOS 18, podobnie jak iOS 18, oferuje bardziej rozbudowane opcje personalizacji wyglądu ekranu głównego – wybór jasnego lub ciemnego trybu, wybór jednego wiodącego koloru czy możliwość bardziej swobodnego rozmieszczania ikon aplikacji. Identycznie wygląda sytuacja w przypadku centrum sterowania – nowy wygląd i więcej opcji dostosowania wyglądu.

Właściciele iPadów, po zainstalowaniu tegorocznej aktualizacji, otrzymają dostęp do znacząco przeprojektowanej aplikacji Zdjęcia, nowej aplikacji Hasła, nowych możliwości ukrywania i blokowania dostępu do aplikacji, nowego paska kart w wybranych apkach czy dodatkowych opcji edycji tekstu w aplikacji Wiadomości. Do tego dochodzą liczne ulepszenia w pozostałych aplikacjach Apple i wiele więcej nowości.

(screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Czy na moim iPadzie mogę zainstalować iPadOS 18? Aktualizacja dostępna jest dla następujących tabletów:

Pad Pro (M4),

iPad Pro 12,9 cala (3. lub nowszej generacji),

iPad Pro 11 cali (1. lub nowszej generacji),

iPad Air (M2),

iPad Air (3. lub nowszej generacji),

iPad (7. lub nowszej generacji),

iPad mini (5. lub nowszej generacji).

Co nowego w watchOS 11?

Właściciele Apple Watchy mogą dziś pobrać watchOS 11. Należy pamiętać, że konieczne jest wcześniejsze zainstalowanie iOS 18 na iPhonie, z którym połączony jest Watch. Jeśli chodzi o najważniejsze nowości, to dostajemy przeprojektowaną aplikację Fitness na iPhone’y. Wreszcie doczekaliśmy się pauzowania pierścieni aktywności, więc podczas chociażby kontuzji nie utracimy możliwości zdobycia wybranych nagród.

watchOS 11 wprowadza również aplikację Parametry życiowe pozwalającą na zbieranie dodatkowych danych podczas snu i śledzenie ewentualnych odchyleń od normy. Pojawiła się też możliwość śledzenia obciążenia treningowego, co powinno ułatwić planowanie dni z intensywniejszymi treningami i dni regeneracji.

Aktualizacja przynosi jeszcze zmiany w tarczy Zdjęcia, nowości związane z śledzeniem ciąży, ulepszony Stos inteligentny, funkcję Daj znać pozwalającą automatycznie powiadamiać znajomych lub bliskich, kiedy docieramy do miejsca docelowego czy aplikację Tłumacz. Do tego dochodzą mniejsze ulepszenia już dostępnych rozwiązań.

(screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Czy na moim Apple Watchu mogą zainstalować watchOS 11? Aktualizacja dostępna jest na następujące modele smartwatchy z Cupertino:

Apple Watch SE (2. generacji),

Apple Watch Series 6,

Apple Watch Series 7,

Apple Watch Series 8,

Apple Watch Series 9,

Apple Watch Series 10,

Apple Watch Ultra,

Apple Watch Ultra 2.

Co nowego w macOS Sequoia?

Niestety, najciekawsza nowość, czyli wyświetlanie ekranu iPhone’a na ekranie Maca, nie jest dostępna w Unii Europejskiej. Zobaczmy więc, z czego jednak będziemy mogli korzystać w Europie, w tym również w Polsce.

macOS Sequoia wprowadza między innymi nowy sposób układania okien aplikacji poprzez przeciągnięcie ich do krawędzi ekranu, aplikację Hasła, dodatkowe funkcje, z których możemy korzystać podczas wideokonferencji, ulepszenia w aplikacji Wiadomości czy Notatki. Nie zabrakło też licznych zmian w pozostałych aplikacjach Apple.

(screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Czy na moim Macu mogę zainstalować macOS Sequoia? Jak podaje Apple, aktualizacja dostępna jest na następujące modele komputerów:

iMac z 2019 roku i nowsze,

iMac Pro z 2017 roku i nowsze,

Mac Studio z 2022 roku i nowsze,

Mac Mini z 2018 roku i nowsze,

MacBook Air z 2020 roku i nowsze,

MacBook Pro z 2018 roku i nowsze,

Mac Pro z 2019 roku i nowsze.

Jeśli chodzi o Apple Intelligence, to obecnie nie wiemy, kiedy dokładnie sztuczna inteligencja pojawi się w Unii Europejskiej. Szkoda, bowiem zawiera ona sporo ciekawych i przydatnych funkcji.