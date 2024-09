Błąd w iOS 18 sprawia, że korzystanie z iPhone’a jest męczące

Złośliwi pewnie stwierdzą, że korzystanie z iPhone’a zawsze jest męczące. Nie zgadzam się z tym stwierdzeniem, ale to temat na inną dyskusję. Tym razem skupimy się na błędzie w iOS 18. Niektórzy użytkownicy skarżą się na problemy z działaniem ekranu dotykowego.

Poważny błąd w iOS 18

Na początku poprzedniego tygodnia został udostępniony iOS 18, a także aktualizacje pozostałych systemów operacyjnych Apple. Niestety, nie wszystkie błędy udało się usunąć podczas okresu testów. Co więcej, niektóre z nich okazały się naprawdę dużymi wpadkami w wykonaniu firmy Tima Cooka – iPadOS 18 popsuł niektóre iPady.

Okazuje się, że nie tylko właściciele iPadów mają powody do narzekania. Błąd w iOS 18 sprawia, że korzystanie z iPhone’ów staje się wątpliwie przyjemnym doświadczeniem. Otóż użytkownicy skarżą się na problemy z poprawną reakcją ekranu dotykowego. Niektóre stuknięcia, przesunięcia i różne gesty są ignorowane, co może być szczególnie odczuwalne podczas pisania.

Zignorowanie dotknięcia ekranu sprawia, że polecenie użytkownika nie jest wykonywane i konieczne jest jego powtórzenie. Co ciekawe, błąd występuje losowo, by następnie nie pojawić się przez dłuższy czas. Dodatkowo nie dotyczy on całego ekranu, a tylko jego wybranych obszarów.

Problem występuje na różnych iPhone’ach

Początkowe raporty wskazywały, że błąd pojawia się tylko w przypadku najnowszych iPhone’ów 16. Z czasem jednak zaczęło przybywać skarg od osób, które korzystają ze starszych smartfonów Apple. Sugeruje to, że usterka nie leży po stronie sprzętowej i mamy do czynienia z błędem oprogramowania.

Nie jest to oficjalnie potwierdzone przez Apple, ale wydaje się, że winny jest algorytm odrzucania przypadkowych dotknięć ekranu, który w iOS 18 jest zbyt wrażliwy. Może on zostać aktywowany po przypadkowym kontakcie z krawędziami ekranu i wówczas system prze moment będzie ignorował wszystkie dotknięcia. Z kolei smuklejsze ramki w iPhone’ach 16 mogą potęgować ten niepożądany efekt – łatwiej jest o nieumyślne uruchomienie mechanizmu. Stąd pewnie wiele skarg dotyczy właśnie „Szesnastek”.

Oczywiście omawiany błąd może być naprawdę irytujący. Na szczęście, powinien zostać usunięty w jednej z najbliższych aktualizacji iOS. Pozostaje trzymać kciuki, że Apple nie każe nam długo czekać na odpowiednie poprawki.