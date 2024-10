Wkrótce Światowy Festiwal Zakupów na AliExpress. Będą rabaty i nagrody

Ostatni kwartał każdego roku kalendarzowego obfituje w „święta zakupowe”, w trakcie których klienci na całym świecie, w tym również w Polsce, mogą kupić przeróżne produkty w czasem naprawdę mocno obniżonych cenach. Już wkrótce ruszy Światowy Festiwal Zakupów na AliExpress. Na klientów będą czekały rabaty i nagrody.

Światowy Festiwal Zakupów 11.11 na AliExpress

11 listopada to w Polsce Narodowe Święto Niepodległości. W Chinach natomiast tego dnia obchodzony jest Dzień Singla, który stał się pretekstem do przygotowywania licznych promocji przez sprzedawców w Państwie Środka. Polskie sklepy próbują „przeszczepić” to „święto” na polski grunt, lecz starania te nie zyskują aprobaty u wszystkich mieszkańców Polski, gdyż 11 listopada to dla dużej części Polaków dzień świętowania niepodległości, a nie szukania okazji do zrobienia tańszych zakupów.

AliExpress ogłosiło Światowy Festiwal Zakupów 11.11, który na pierwszy rzut oka nawiązuje do chińskiego Dnia Singla z uwagi na datę 11.11 w nazwie, ale faktycznie rozpocznie się już 1 listopada i potrwa aż do 3 grudnia 2024 roku. Przez ponad miesiąc klienci z Polski będą mogli liczyć na rabaty i dostęp do specjalnych okazji.

Podczas Światowego Festiwalu Zakupów 11.11 będzie można odblokować nagrody, korzystając z funkcji „Shake and Win”, której zasada działania jest podobna do Szejkomatu w programie na urządzenia mobilne Biedronki. Wśród nich znajdą się kupony rabatowe oraz smartfony, tablety i konsole do gier za dziesięć centów (w celu przetworzenia zamówienia).

Kupione w niższych cenach produkty zostaną dostarczone z zagranicy nawet w 7 dni, natomiast dostarczane z lokalnych magazynów w 2-5 dni. Klienci nie zapłacą nic za dostawę, podobnie jak zwroty (z pewnymi wyjątkami).

AliExpress zachęca do robienia prezentów samemu sobie

Wraz ze Światowym Festiwalem Zakupów 11.11 chińska platforma zakupowa promuje koncepcję #MeDay, która zachęca do kupowania prezentów dla siebie przed

zakupami dla innych. Zbliżający się festiwal ma to umożliwić dzięki zniżkom.

Z przeprowadzonego przez AliExpress badania wynika bowiem, że większość Polaków rzadko sprawia sobie prezent – 29% robi to raz na 1-2 miesiące, 17% co 3-4 miesiące, 9% raz na rok, a 8,8% nigdy. Tylko 27,5% pozwala sobie na to częściej niż co 3 tygodnie. Najczęstszym powodem jest ograniczony budżet – taką przyczynę podało blisko 29% respondentów. Prawie 13% woli natomiast obdarowywać innych niż siebie samych.

Aplikację AliExpress można pobrać ze sklepów Google Play, Apple App Store i Huawei AppGallery.