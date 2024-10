Kluczowa przewaga iPhone’ów nad smartfonami z Androidem właśnie znika!

Coraz częściej wymieniamy smartfony nie dlatego, że się uszkodziły, tylko ze względu na brak aktualizacji ze strony producenta. Nowy program Google może sprawić, że 7-letnie wsparcie Androida stanie się standardem.

Czym jest Google Requirements Freeze?

Google Requirements Freeze – skracane do GRF – to program uruchomiony przez firmę w 2020 roku, który umożliwiał producentom układów mobilnych stosowanie trzyletniego wsparcia aktualizacjami Androida. Stało się to możliwe dzięki Project Treble – zmianie wprowadzonej przez giganta w 2017 roku, która oddzielała framework systemu od oprogramowania niskiego poziomu projektowanego przez producentów urządzeń mobilnych oraz kernela Linuksa.

O ile Project Treble sprawił, że producenci smartfonów mieli łatwiej, jeżeli chodzi o oferowanie aktualizacji Androida, o tyle zwiększył on poziom skomplikowania procesu ze strony producentów chipsetów. Od teraz musieli oni bowiem wspierać urządzenia, które zadebiutowały z wersją Androida, która była dostępna na początku oraz z nowszymi iteracjami systemu.

Dzięki GRF producenci urządzeń mobilnych nie musieli już przesyłać oprogramowania do specjalistów od chipów – możliwe było wypuszczenie aktualizacji systemu z oprogramowaniem, dla którego był zbudowany układ mobilny. Całość rozciągała się na 3 lata po debiucie smartfona lub tabletu, co oznacza, że zamiast 10 kombinacji system/oprogramowanie, Qualcomm czy MediaTek muszą wspierać tylko 4 kombinacje.

LGRF – nadzieja na wieloletnie smartfony z Androidem

Co się stanie, jeżeli producent smartfona chce dostarczyć więcej niż trzy aktualizacje Androida? Wtedy pojawiają się dwa scenariusze – albo trzeba zapłacić producentowi chipów za wydłużone wsparcie lub wykonać do groma pracy aby zaktualizować oprogramowanie tak, aby spełniało standardy Google. Tak czy siak, jest to upierdliwy proces, na który niewielu może sobie pozwolić.

Longevity Google Requirements Freeze jest rozwiązaniem tego problemu. Ten program umożliwia producentom chipsetów wykorzystanie ich oprogramowania na 7 aktualizacjach Androida zamiast 3. Przykładowo: smartfon, który zaczynał na Androidzie 15, może korzystać z tego samego oprogramowania aż do Androida 22.

Oczywiście, żeby nie było za różowo, producenci smartfonów po 3 latach muszą zaktualizować kernel Linuksa. Nie może być to mała poprawka, gdyż Google wspiera Linuksowe forki przez 4 lata, zaczynając od wersji 6.6 stosowanej w Android 15. Jeżeli gigant z Mountain View nie wymusiłby na producenctach dużej aktualizacji kernela, ci musieliby wykonać backport (przenoszenie zmian z nowszej wersji oprogramowania na starszą) poprawek bezpieczeństwa, które jest problematyczne, gdyż nie każda aktualizacja kernela Linuksa jest w ten sposób oznaczana. Mogłoby to doprowadzić do pomijania ważnych aktualizacji w trakcie backportu.

Dodatkowo Google nie pozwoli na dostarczanie nowych urządzeń z Androidem bazujących na chipsetach starszych niż trzy lata. W ten sposób producenci smartfonów i tabletów nie będą mogli prezentować sprzętów, które będąc w programie LGRF, korzystałyby tylko z 2 lub 3 aktualizacji Androida zamiast 7.

LGRF został ogłoszony przez Google na wydarzeniu, które odbyło się jakiś czas temu i było skierowane do producentów urządzeń mobilnych. Całość została opisana przez Mishaala Rahmana i opublikowana w Android Authority. Źródłem informacji jest osoba, która woli pozostać anonimowa. Aby łatwiej pojąć, jak wcześniej działał system wsparcia, a jak funkcjonuje GRF oraz LGRF, autor tekstu przygotował czytelne diagramy bazujące na tych używanych przez giganta w trakcie wydarzenia.

(Źródło: Mishaal Rahman)

Pierwszym układem mobilnym, który stosuje się do programu LGRF jest Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Oznacza to, że smartfony wyposażone w ten chipset (m.in OnePlus 13 czy Xiaomi 15) będą mogły wykorzystywać oprogramowanie przygotowane przez dostawcę chipu przez 7 aktualizacji Androida. Pozostaje liczyć na szybki debiut LGRF w układach mobilnych z niższych półek.