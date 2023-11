Wreszcie! Instagram Threads już niebawem ma zadebiutować w Europie

Pamiętacie jeszcze o Instagram Threads? Nowa aplikacja Meta, będąca alternatywą dla X (dawniej Twittera), zadebiutowała w połowie 2023 roku. Niestety, nie pojawiła się w Europie. Niebawem może się to jednak zmienić.

Instagram Threads, czyli alternatywa dla X

Twitter, a raczej teraz X, od momentu przejęcia przez Elona Muska wzbudza naprawdę spore emocje. Co prawda serwis wciąż istnieje i ma się całkiem dobrze, mimo zapowiedzi niektórych „ekspertów” o szybkim upadku. Niestety, nie wszystkie zmiany można uznać za pozytywne. Nic więc dziwnego, że sporo osób szuka alternatywy, która zapewni podobną funkcjonalność.

Konglomerat technologiczny Meta świetnie wyczuł okazję na wprowadzenie podobnego serwisu społecznościowego. W połowie 2023 roku oficjalnie został udostępniony Instagram Threads, który wyraźnie czerpie z Twittera. Oparty jest on głównie na tekstowych postach i dyskusjach, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby udostępniać również zdjęcia i inne treści.

Aplikacja została wydana na Androida, a także na iOS. Niestety, nie doczekaliśmy się jeszcze premiery serwisu i samej aplikacji na Starym Kontynencie. Wypada jednak zaznaczyć, że istnieją sposoby na obejście tego problemu, ale nie możemy mówić o oficjalnym debiucie.

Aplikacja ma wreszcie zostać udostępniona w Europie

Instagram Threads, według The Wall Street Journal, ma pojawić się w całej Europie w grudniu 2023 roku. Jeśli faktycznie tak się stanie, to będziemy mogli mówić o ciekawym i wyczekiwanym prezencie świątecznym od firmy Marka Zuckerberga.

Warto dodać, że zgodnie z polityką UE użytkownicy dostaną dostęp do platformy bez konieczności tworzenia profilu. Co ciekawe, to właśnie polityka i przepisy obowiązujące w UE miały wpływ na opóźnienia w oficjalnym debiucie Threads, ale na szczęście udało się wprowadzić odpowiednie zmiany i dostosować do wytycznych.

Debiut Instagram Threads powinien zwiększyć liczbę użytkowników tego serwisu społecznościowego. Jak zauważa Engadget, obecnie platforma ma 73 mln aktywnych użytkowników w porównaniu do 365 mln korzystających z serwisu społecznościowego Elona Muska. Różnica jest więc spora, ale niewykluczone, że z czasem się zmniejszy.