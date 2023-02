iOS 16.3.1 do pobrania. Apple naprawia poważny błąd

Apple udostępniło dziś zestaw aktualizacji – iOS 16.3.1, iPadOS 16.3.1, watchOS 9.3.1 i macOS Ventura 13.2.1. Co prawda, nie otrzymujemy żadnych odczuwalnych nowości, ale warto pospieszyć się z pobraniem nowych wersji oprogramowania, bowiem przynoszą one ważne poprawki bezpieczeństwa.

iOS 16.3.1 – funkcja wykrywania wypadków ponownie naprawiona

Ostatnia aktualizacja, czyli iOS 16.3, została wydana wydana trzy tygodnie temu, a już doczekaliśmy się kolejnej. Z jednej strony może irytować, że Apple odpowiednio wcześnie nie wychwyciło błędów, ale z drugiej należy docenić, że firma Tima Cooka stara się sprawnie usuwać różne problemy i niedociągnięcia.

W iOS 16.3.1 mamy do czynienia wyłącznie z naprawieniem błędów i mniejszymi usprawnieniami, ale zdecydowanie jest to ważna aktualizacja. Otóż Apple informuje o zoptymalizowaniu funkcji wykrywania wypadków, która zadebiutowała we wszystkich iPhone’ach 14.

Warto tutaj odnotować, że pod koniec 2022 roku dowiedzieliśmy się, że funkcja wykrywania wypadków działa niezgodnie z założeniami. Jazda na nartach była bowiem błędnie rozpoznawana jako wypadek samochodowy, co często wiązało się z próbą wezwania służb ratowniczych. Miejmy nadzieję, że po zainstalowaniu iOS 16.3.1 problem nie będzie już występował.

Niestety, nie jest to pierwszy przypadek, kiedy nowa funkcja zawiodła. Wcześniej błędnie identyfikowała przejażdżkę kolejką górską, co zostało naprawione w iOS 16.1.2. Oczywiście możliwość wykrywania wypadków samochodowych to świetny pomysł. Szkoda tylko, że algorytmy i oprogramowanie Apple niekoniecznie poprawnie rozpoznają takie sytuacje.

iOS 16.3.1 to również rozwiązanie problemów z ustawieniami iCloud, które mogły nie odpowiadać lub wyglądać niepoprawnie, jeśli aplikacje używały iCloud. Dodatkowo naprawiono błąd, który powodował, że polecenia Siri dotyczące usługi Znajdź mogły nie działać. Co więcej, jak wskazuje serwis MacRumors, Apple usunęło lukę bezpieczeństwa w silniku WebKit, która umożliwiała wykonanie złośliwego kodu przez spreparowane strony internetowe.

iPadOS 16.3.1, watchOS 9.3.1 i macOS Ventura 13.2.1

Firma z Cupertino udostępniła również iPadOS 16.3.1, watchOS 9.3.1 i macOS Ventura 13.2.1. Wszystkie wymienione aktualizacje zawierają poprawki błędów oraz ważne uaktualnienia zabezpieczeń. Tutaj należy odnotować, że wspomniana luka w silniku silniku WebKit została usunięta nie tylko w iOS 16.3.1, ale również w iPadOS 16.3.1 i macOS Ventura 13.2.1. Warto więc możliwie jak najszybciej pobrać aktualizacje.