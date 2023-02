Lubelska Akademia WSEI zaatakowana przez hakerów – systemy uczelni nie działają

Hakerzy biorą na celownik nie tylko osoby indywidualne, ale też firmy i różne instytucje. Tym razem ich celem stała się lubelska Akademia WSEI. Czy dane osobowe pracowników i studentów uczelni są bezpieczne?

Lubelska Akademia WSEI padła ofiarą ataku hakerskiego

Po wejściu na stronę https://www.wsei.lublin.pl – oficjalną witrynę Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, która jest niepubliczną uczelnią, założoną w 2000 roku, pojawia się informacja, że systemy teleinformatyczne Uczelni zostały zaatakowane przez grupę hakerską co spowodowało ich awarię i niedostępność. Żadna zawartość strony obecnie nie jest dostępna – można przeczytać tylko komunikat odnośnie ataku.

źródło: Akademia WSEI

Uczelnia zapewnia, że niezwłocznie po stwierdzeniu incydentu, rozpoczęto prace mające na celu uruchomienie kluczowych funkcjonalności i systemów m.in. platformy e-learning oraz wirtualnego dziekanatu. Akademia WSEI przeprasza za wszelkie utrudnienia i prosi o cierpliwość – Zespół Centrum Informatycznego wspierany przez specjalistów z zewnątrz nie ustaje w wysiłkach, aby przywrócić normalne funkcjonowanie Uczelni.

Z uwagi na ostatnie wydarzenia, najbliższe zajęcia stacjonarne i online zaplanowane w dniach 18-19 lutego 2023 roku zostały odwołane. Zajęcia stacjonarne, które zaplanowano na najbliższą sobotę i niedzielę, odbędą się jedynie w Centrum Symulacji Medycznych oraz w pracowniach umiejętności pielęgniarskich. W przypadku pytań Akademia WSEI prosi o kontakt telefoniczny z właściwym Dziekanatem. O postępach prac nad przywróceniem systemu informatycznego uczelnia ma informować na bieżąco.

Czy dane pracowników i studentów są bezpieczne?

Akademia WSEI informuje, że na chwilę obecną, wedle posiadanej wiedzy, nie ma żadnych dowodów na to, że dane osobowe Studentów i Pracowników zostały skradzione. Mimo to, zgodnie z obowiązującym prawem, zgłosiła fakt ataku do Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości Policji z Wydziału w Lublinie oraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Na stronie uczelni pojawiło się również Zawiadomienie o możliwości naruszenia zasad ochrony danych osobowych, w którym Akademia WSEI informuje o możliwości naruszenia ochrony danych osobowych w związku z atakiem na infrastrukturę IT – w jego wyniku dostęp do nich mogły zyskać osoby niepowołane. Z tego powodu pracownikom i studentom lubelskiej uczelni niepublicznej zaleca się czujność i ostrożność, w tym założenie konta w systemie informacji kredytowej i gospodarczej celem monitorowania ewentualnej aktywności kredytowej oraz ignorowanie nieoczekiwanych wiadomości, namawiających do podjęcia dodatkowego działania – przestępcy teoretycznie mogli pobrać numery telefonów i adresy e-mail, i mogą próbować je wykorzystać do kradzieży pieniędzy z wykorzystaniem popularnych metod, na przykład „na oczekującą na dostawę paczkę” czy „planowane wyłączenie energii elektrycznej”.

Ponadto potencjalnie istnieje możliwość kradzieży tożsamości, aczkolwiek – na tę chwilę – nie ma dowodów na to, żeby hakerzy pozyskali dane osobowe pracowników i studentów uczelni. W przypadku dodatkowych pytań i informacji odnośnie ataku można kontaktować się ze specjalistą ds. ochrony danych, mgr inż. Leszkiem Gońką – tel. 81 749 32 33.