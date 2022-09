Ten komunikat w iOS 16 jest naprawdę irytujący. Apple przyznaje, że to błąd

iOS 16 można uznać za dość udaną aktualizację. Użytkownicy nie skarżą się na jakieś poważne problemy. Nie oznacza to jednak, że system pozbawiony jest jakichkolwiek błędów, a jeden z nich jest wyjątkowo irytujący.

Komunikat, które naprawdę przeszkadza

Nowy system operacyjny skierowany na iPhone’y, czyli iOS 16, został udostępniony na początku minionego tygodnia. Wśród najważniejszych zmian z pewnością znajduje się znacząco przeprojektowany ekran blokady, który można wzbogacić za pomocą zewnętrznych aplikacji, a niebawem pojawią się także widżety Google. Z mniejszych, aczkolwiek wartych odnotowania nowości, można wymienić chociażby wskaźnik procentowego poziomu naładowania akumulatora.

Nie mamy do czynienia z naprawdę dużymi zmianami, aczkolwiek najwidoczniej wielu użytkowników czekało na iOS 16. Z danych wynika, że system jest instalowany chętniej niż zeszłoroczny iOS 15.

Jak już wspomniałem, użytkownicy nie skarżą się na naprawdę poważne problemy, które uniemożliwiłyby korzystanie ze smartfonów z Cupertino. Jednak jeden z mechanizmów, w założeniach mających zapewnić wyższy poziom prywatności i bezpieczeństwa, jest wyjątkowo uciążliwy i irytujący.

iOS 16 wyświetla bowiem komunikat, gdy chcemy wkleić tekst do aplikacji skopiowany z innej aplikacji. Musimy wówcza potwierdzić, że faktycznie chcemy to zrobić. Niestety w niektórych przypadkach komunikat pojawia się za każdym razem podczas wklejania, nawet jeśli wcześniej kilka razy już wyraziliśmy na to zgodę lub w sytuacjach, gdy w ogóle nie powinien być wyświetlany.

Funkcja nie powinna działać w ten sposób

Apple wyjaśnia, że wspomniany komunikat powinien pojawiać się wyłącznie w sytuacjach, gdy aplikacja niejawnie próbuje uzyskać dostęp do schowka. Wówczas faktycznie komunikat z potwierdzeniem wydaje się być krokiem w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa.

Okazuje się jednak, że u wielu użytkowników funkcja nie działa zgodnie z założeniami. Otóż komunikat jest wyświetlany również, gdy jawnie (np. z systemowego menu kopiuj/wklej) wklejamy zawartość z jednej do drugiej aplikacji.

Ron Huang, starszy menedżer w Apple, twierdzi, że powyższe zachowanie jest błędne i nie powinno mieć ono miejsca. Dodał, że podczas wewnętrznych testów firma nie doświadczyła tego problemu, ale obecnie bada sprawę i przyczynę błędu. Należy więc oczekiwać, że wkrótce usterka zostanie naprawiona, najpewniej wraz z jedną z najbliższych aktualizacji iOS 16.

Jeśli opisywany problem zostanie wyeliminowany, to wciąż może pozostać jedno niedociągnięcie. W wyskakującym komunikacie brakuje bowiem opcji, która pozwoliłaby na stałe zapewnić uprawnienia do schowka, także podczas niejawnego dostępu. Miejmy nadzieję, że to również się zmieni.