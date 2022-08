Netia przygotowała ofertę internetu dla fanów Marvela i Gwiezdnych Wojen

Szukasz szybkiego i nielimitowanego dostępu do internetu, a także planujesz w najbliższym czasie nadrobić filmy i seriale z MCU lub obejrzeć kolejny sezon The Mandalorian? Niewykluczone, że Netia ma dla Ciebie naprawdę dobrą ofertę.

Dla tych, którzy mają serialowe zaległości na Disney+

W dobie platform streamingowych, zapewniających dostęp do wideo w wysokiej rozdzielczości, szybkie i stabilne połączenie z internetem jest niezwykle ważne. Do tego dostęp do internetu powinien być nielimitowany, aby po wieczornej sesji z ulubionych serialem nie wyczerpać wszystkich gigabajtów.

Znalezienie powyżej opisanej oferty stacjonarnego internetu obecnie raczej nie stanowi zbyt dużego wyzwania. Jeśli mieszkamy w dobrej lokalizacji, to możemy wybierać sposób wielu propozycji. Nie wszystkie jednak zapewnią promocyjny dostęp do Disney+ i innych platform streamingowych.

Na szczęście, Netia postanowiła przygotować ofertę, która powinna spodobać się fanom Marvel Cinematic Universe, Gwiezdnych Wojen czy widzom wielu innych popularnych filmów i seriali. Od 8 sierpnia 2022 roku dostępna jest bowiem nowa oferta promocyjna nielimitowanego internetu, który można dodatkowo wziąć z pakietem Disney+, HBO Max czy TIDAL. Zaletą może okazać umowa na zaledwie 9 miesięcy.

Jak podkreśla Netia, nowa oferta została przygotowana przede wszystkim z myślą o uczniach i studentach, aczkolwiek nic nie stoi na przeszkodzie, aby skorzystał z niej każdy zainteresowany klient.

Ile to kosztuje?

Netia podaje, że podstawowy dostęp do internetu, czyli wariant do 150 Mb/s, z wliczonym w cenę dostępem do serwisu muzycznego TIDAL kosztuje 50 złotych miesięcznie. Jeśli jednak nie jesteśmy zainteresowani tą platformą muzyczną, to za 55 złotych miesięcznie otrzymujemy internet z Disney+, a za 60 złotych miesięcznie analogiczny zestaw z HBO Max.

Dla klientów, którzy chcą mieć dostęp do wszystkich przed chwilą wymienionych usług, mamy dobre informacje. Netia zaznacza, że istnieje też możliwość nabycia zestawów z dwoma lub trzema serwisami. Ponadto niezależnie od wybranego wariantu za pierwszy miesiąc kwota abonamentu wynosić będzie 0 złotych.

Jak widać z powyższej tabeli, dodanie do oferty serwisu Disney+ zawsze kosztuje 15 złotych. Podobnie jest w przypadku pozostałych dwóch platform – HBO Max to dodatkowe 20 złotych miesięcznie, a TIDAL kosztuje 10 złotych. Jeśli zdecydujemy się na więcej niż jedną platformę, to ceny poszczególnych serwisów należy do siebie dodać. Przykładowo dla internetu z Disney+ i HBO Max trzeba będzie dopłacać 35 złotych miesięcznie.

Dodatkowe bonusy

Dla osób, które zdecydują się na nową ofertę, Netia oferuje także usługę cyberbezpieczeństwa „Bezpieczny Internet” z licencją na 2 urządzenia – za 7 złotych miesięcznie. Można jeszcze wybrać stały adres IP za 10 złotych miesięcznie (pierwszy miesiąc gratis).

Klienci mają również dostęp do urządzeń pozwalających na zwiększenie zasięgu internetu w domu, które są oferowane w dzierżawie od 5 złotych miesięcznie. Szczegóły znajdziecie tutaj.

Na koniec wypada jeszcze wspomnieć, że osoby, które zdecydują się na jedną z powyższych ofert mogą też skorzystać z atrakcyjnych taryf mobilnych (abonamenty SIM Only z umową na 9 miesięcy). Przykładowo w taryfie Super (5G), wycenionej na 25 złotych miesięcznie, Netia zapewnia nielimitowane połączenia i wiadomości oraz 30 GB danych w kraju i 4,5 GB w roamingu UE. Z kolei taryfa VIP (5G), kosztująca 30 złotych miesięcznie, to już 72 GB danych w Polsce i 7 GB w UE.

Dodatkowo klienci, którzy przeniosą do Netii numer z innej sieci (MNP), przez pierwsze 3 miesiące za abonament mobilny nie zapłacą ani złotówki.