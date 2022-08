Samsung pracuje nad składanym tabletem. Będzie szał

10 sierpnia 2022 Samsung na zorganizowanym przez siebie wydarzeniu Unpacked ma przedstawić najnowszą generację dwóch składanych smartfonów – Galaxy Z Flip 4 i Galaxy Z Fold 4. Najnowsze doniesienia wskazują na to, że nie są to jedyne składane urządzenia, nad jakimi pracuje producent. Czekamy na tablet z elastycznym ekranem.

Składany tablet Samsunga

Informacje o tym, że firma Samsung pracuje nad większym niż smartfon urządzeniem ze składanym ekranem przekazał Ice Universe za pomocą portalu weibo.com. W swoim wpisie zasugerował, że najnowsze urządzenia Samsunga ze składanym ekranem mają nosić nazwę Galaxy Tab Fold. Ponadto firma ma ponoć pokazać składany tablet na wydarzeniu dotyczącym premiery Samsunga Galaxy Tab S9.

Samsung Galaxy TAB S8 (fot. Tabletowo)

Użytkownik yeux1122 na blogu naver również przekazał informacje dotyczące urządzenia ze składanym wyświetlaczem, nad którym pracuje Samsung. Podobnie jak Ice Universe napisał on, że tablet ma pojawić się na rynku w tym samym czasie co Galaxy Tab S9. Jednak według tego wpisu, nazwa modelu może nawiązywać do serii Z Fold i Z Flip i brzmieć Galaxy Z-Tab lub Galaxy Flex-S.

Kiedy możliwa premiera?

Jeżeli te nieoficjalne doniesienia się potwierdzą i tablet Samsunga ze składanym ekranem ukaże się wraz z Samsungiem Galaxy Tab S9, to możemy się spodziewać tej premiery już na początku przyszłego roku. Galaxy Tab S8 został wprowadzony na rynek w lutym, więc nowych urządzeń również możemy spodziewać się w styczniu lub lutym 2023 roku.

Póki co nie mamy innych informacji o nowym urządzeniu od Samsunga. Jeśli data premiery okaże się prawdą, to w ciągu najbliższych miesięcy powinno pojawić się zdecydowanie więcej informacji na temat tabletu Samsunga ze składanym wyświetlaczem.

Samsung Slidable (źródło: Samsung.com)

Pozostają nam więc tylko domysły, jaką technologię zastosuje Samsung do stworzenia swojego najnowszego urządzenia ze składanym wyświetlaczem. Być może firma wykorzysta technologię jednego z prototypów, które mogliśmy zobaczyć na Display Week 2021. Został na nim zaprezentowany prototyp urządenia „Slidable”, czyli z rozsuwanym ekranem.