iOS 14 trafi nawet na pięcioletniego iPhone’a

Wśród głównych zalet urządzeń Apple wymienia się długie wsparcie. W tym roku zespół Tima Cooka ponownie potwierdzi, że faktycznie dba o starsze iPhone’y.

iOS 14 – lista urządzeń, które dostaną aktualizację

Na wstępie warto zaznaczyć, że już wcześniej pojawiły się informacje, że firma z Cupertino zamierza wydać iOS 14 na wszystkie urządzenia, które otrzymały „Trzynastkę”. Tak, dotyczy to również iPhone’a 6S, a więc modelu, który w tym roku skończy 5 lat.

Wspomniane pogłoski potwierdza kolejne źródło, na które powołuje się serwis MacRumors. Tegoroczne, duże wydanie systemu operacyjnego iOS ma trafić na wszystkie smartfony, które otrzymały iOS 13. Lista urządzeń przedstawia się więc następująco:

iPhone SE (2020)

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 i iPhone 8 Plus

iPhone 7 i iPhone 7 Plus

iPhone SE (2016)

iPhone 6s i iPhone 6s Plus

iPod touch (7. generacji)

Należy mieć na uwadze, że w przypadku starszych iPhone’ów, nie wszystkie funkcje iOS 14 mogą być dostępne. Nie, Apple nie chce w ten sposób zachęcić klientów od przesiadki na nowszy model – po prostu wybrane rozwiązania mogą wymagać konkretnych podzespołów, montowanych w nowszych urządzeniach z logo nadgryzionego jabłka.

iOS 14 – co nowego?

Nie należy nastawiać się na rewolucję. iOS to już dojrzały system z rozwiązaniami i interfejsem do których użytkownicy są przyzwyczajeni. Apple nie zamierza więc wprowadzać dużych zmian i robić niepotrzebnego zamieszania, zmuszając swoich klientów do nauki nowego podejścia do obsługi smartfona. Mimo tego, nadchodząca aktualizacja zapowiada się całkiem przyjemnie.

Według nieoficjalnych informacji, iOS 14 pozwoli korzystać z wybranych aplikacji bez instalowania ich, widżety mają trafić na ekran główny, dodany zostanie nowy ekran z aplikacjami, pojawi się opcja zmiany domyślnych aplikacji, a także zostaną wprowadzone usprawnienia w uwierzytelnianiu dwuskładnikowym. Oczywiście zmian będzie jeszcze więcej, a wszystkie najpewniej poznamy podczas konferencji WWDC, która planowana jest na 22 czerwca.

