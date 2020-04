To iOS 14 czy już Android? Apple może dodać widżety do ekranu głównego

Nowa wersja iOS może okazać się znacznie ciekawsza niż początkowo sądziliśmy. Niewykluczone, że ekran główny czeka rewolucja.

Tak, na Androidzie jest to już od dawna

Twórcy oprogramowania, w tym także największe firmy IT na świecie, czasami czerpią z rozwiązań konkurencji. Nie powinno to dziwić – skoro dana funkcja sprawdza się i jest dobrze oceniania przez użytkowników, to warto rozważyć wdrożenie podobnego elementu w swoim produkcie.

Widać to chociażby po rozwoju systemów operacyjnych – przykładowo zespół Androida inspiruje się iOS, Apple czerpie pomysły od Google, a Microsoft patrzy na rozwój macOS i dystrybucji Linuksa. Fani, a raczej fanatycy, danego produktu dość często wytykają takie praktyki u konkurencji, starając się udowodnić wyższość ulubionej firmy. Nie zdziwię się, gdy pod tym tekstem zobaczę komentarze w stylu „słabo, na Androidzie jest od dawna, Apple znów nadrabia”.

Cóż, nigdy nie kręciły mnie takie wojenki w komentarzach. Co więcej, odpowiednie zainspirowanie się innym rozwiązaniem uważam za krok dobrym kierunku. Dzięki temu, produkt staje się po prostu lepszy. Oczywiście pod warunkiem, że nie mamy do czynienia z bezczelnym kopiowaniem.

iOS coraz bardziej podobny do Androida

System operacyjny Apple wciąż w wybranych elementach jest zauważalnie bardziej ograniczony niż Android. Powoli zaczyna się to jednak zmieniać. Kolejne nowości zwiększają możliwości iOS, co pozytywnie przekłada się na komfort używania. Możliwe, że wraz z wydaniem iOS 14 iPhone’y staną jeszcze bliższe konkurencji z Androidem.

Serwis 9to5Mac, powołując się na zmiany odkryte w kodzie iOS 14, informuje o nowej funkcji rozwijanej obecnie pod nazwą „Avocado”. Apple ma bowiem pracować nad wprowadzeniem widżetów na ekranie głównym iPhon’a i iPada. Nie będą one cały przypięte do lewej krawędzie, tak jak w iPadOS 13. Widżety będzie bowiem można układać na ekranie podobnie jak ikony.

Trzeba przyznać, że brzmi interesująco, ale mam wątpliwości, czy użytkownicy będą z tego korzystać. Właściciele iPhone’ów przyzwyczaili się do ekranów składających się wyłącznie z ikon. Zauważyłem chociażby po sobie, że po kilku latach ze smartfonami Apple w ogóle nie tęsknie za widżetami w formie znanej z Androida. Wystarcza mi dodatkowy, specjalny ekran przeznaczony wyłącznie na widżety.

Nie tylko widżety

Niewykluczone, że nie będzie to jedyna nowość zbliżająca iOS 14 do Androida. Wcześniejsze informacje wskazują na dodanie możliwości wyboru domyślnych aplikacji, takich jak przeglądarka internetowa czy klient poczty. Tak, iOS wciąż nie doczekał się tak podstawowej opcji.

Należy mieć na uwadze, że funkcja widżetów jest na etapie bardzo wczesnego rozwoju i finalnie może nie trafić do nadchodzącej dużej aktualizacji. Apple jak najbardziej może podjąć decyzję o porzuceniu tego projektu.

Polecamy również:

źródło: 9to5Mac

– nowy serwis Tabletowo o Internecie Rzeczy. Sprawdź!