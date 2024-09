Xiaomi chce strzec dostępu do domu. Na 9 sposobów

Firma Xiaomi zaprezentowała nowy inteligentny zamek do drzwi. Smart Door Lock E30 strzeże dostępu do domu, oferując 9 metod odblokowania, w tym 8 bez konieczności sięgania po klucze. Wszystko to dla bezpieczeństwa, ale i wygody.

Oto 9 metod odblokowania zamku Xiaomi Smart Door Lock E30

Wśród 9 dostępnych metod odblokowania oferowanych przez inteligentny zamek Xiaomi Smart Door Lock E30 znajdują się:

odcisk palca,

hasło długoterminowe,

hasło jednorazowe,

połączenie Bluetooth z telefonem komórkowym,

karta NFC,

smartfon Xiaomi,

smartwatch Xiaomi,

inteligentna opaska Xiaomi

oraz klucz awaryjny.

Preferowaną metodą jest skan odcisku palca. Producent chwali się, że w trosce o bezpieczeństwo wspomaga się sztuczną inteligencją, która dobrze radzi sobie z wykrywaniem oszustw. Jest to też wygodne rozwiązanie, jako że współczynnik powodzenia wynosi 99,29%, a rozpoznania dokonuje w czasie krótszym niż 0,5 sekundy.

Niemniej lista dostępnych opcji jest – jak widzisz – zdecydowanie dłuższa. Dzięki temu każdy ma znaleźć najwygodniejszą metodę dla siebie. E30 nie oferuje jednak technologii rozpoznawania twarzy – w przeciwieństwie do zaprezentowanego niedawno modelu Xiaomi Smart Door Lock 2 Face Recognition Version. Jest za to wyraźnie tańszy.

Xiaomi Smart Door Lock E30 (fot. Xiaomi)

Xiaomi Smart Door Lock E30 chroni nawet gdy nie działa

Nowość z oferty chińskiego producenta charakteryzuje się również wkładką klasy C, zapewniającą wysoki poziom ochrony przed włamaniem – nawet gdy zewnętrzny panel zostanie zdemontowany. Czas pracy na zestawie 4 baterii wynosi zaś około 12 miesięcy. A co w sytuacji, gdy zabraknie energii? Wówczas można skorzystać z klucza albo podłączyć powerbank z przewodem USB typu C, który zadziała jak awaryjne zasilanie.

Xiaomi Smart Door Lock E30 (fot. Xiaomi)

Łączność z aplikacją Xiaomi Home sprawia w dodatku, że użytkownik może sterować zamkiem zdalnie i praktycznie z dowolnego miejsca na świecie. Pozwala to na przykład nadawać i udostępniać jednorazowe hasła odblokowujące drzwi – dla gości, którzy przyjechali zbyt wcześnie czy też kuriera, który chciałby zostawić paczkę wewnątrz mieszkania. Na smartfon przychodzą też rozmaite powiadomienia – na przykład alarmowe lub o pozostawieniu niedomkniętych drzwi.

Ile kosztuje taki inteligentny zamek Xiaomi?

Jak na razie inteligentny zamek Xiaomi Smart Door Lock E30 jest dostępny tylko w Chinach. Jego cena wynosi tam 699 juanów (równowartość ~380 złotych). Nie wiadomo jeszcze, czy producent zdecyduje się na wprowadzenie produktu do sprzedaży także na Starym Kontynencie.