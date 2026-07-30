Ten inteligentny pierścień może być przełomem

Naukowcy stworzyli inteligentny pierścień, który wykorzysta pot, aby jeszcze lepiej monitorować zdrowie użytkownika. To może być ogromny przełom w dziedzinie wearable.

Smart ring z funkcją pomiaru glukozy (i nie tylko)

W ostatnim czasie rynek smart ringów intensywnie się rozwija. Podczas tegorocznego, letniego wydarzenia Galaxy Unpacked, Samsung zapowiedział nową funkcję dla Galaxy Ring, dzięki której inteligentny pierścień mógłby stać się monitorem bezdechu sennego (zatwierdzonym przez FDA). W lipcu 2026 roku na amerykańskim rynku zadebiutował także smart ring marki Vital Signals, który – jak twierdzi producent – ma wyznaczyć nowy standard pomiaru ciśnienia za pomocą urządzeń typu wearable.

Teraz naukowcy pochwalili się nowym pomysłem na inteligentny pierścień. Grupa badaczy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego twierdzi, że zaprojektowała swój pierwszy smart ring oferujący funkcję monitorowania parametrów biochemicznych, w tym stężenia glukozy, ketonów, witaminy C, kwasu moczowego, mleczanu i alkoholu.

Inżynierowie twierdzą, że w jednym czasie można stale monitorować maksymalnie cztery parametry. Do pomiaru wyżej wymienionych biomarkerów chemicznych wykorzystywany jest pot użytkownika.

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Informacje zdrowotne wyczytane z potu – jak działa inteligentny pierścień?

Co najważniejsze – nie jest konieczne wykonywanie ćwiczeń, aby mocno się spocić. Wszystko dlatego, że jeden z autorów badań – Tamoghna Saha – opracował specjalny miękki polimer (nazywany też żelem osmotycznym), którego zadaniem jest bezbolesne odprowadzanie potu ze skóry. Uzyskany pot kierowany jest do czujników elektrochemicznych szacujących stężenie, a zgromadzone wyniki przesyłane są do aplikacji mobilnej.

Inteligentny pierścień z funkcją pomiaru glukozy (źródło: David Baillot/UC San Diego Jacobs School of Engineering)

Według naukowców pierścień miałby być dedykowany osobom, które chcą jeszcze lepiej monitorować swój stan zdrowia w czasie rzeczywistym. Badacze twierdzą też, że dzięki możliwości jednoczesnego śledzenia poziomu glukozy oraz ketonów smart ring mógłby pomóc cukrzykom w bardziej optymalnym dawkowaniu insuliny. Autorzy deklarują, że podczas testów wyniki pomiarów glukozy były zbliżone do tych uzyskiwanych za pomocą tradycyjnych glukometrów wymagających kłucia.

Warto podkreślić, że inteligentny pierścień opisany został przez naukowców na łamach czasopisma Nature. Jest to dopiero prototyp, a nie gotowe urządzenie. Badacze podkreślają również, iż obecnie nie planują skomercjalizowania urządzenia, gdyż sprzęt wciąż wymaga intensywnej walidacji. Mimo to, projekt pokazuje, jak ogromny potencjał na przyszłość mają urządzenia ubieralne.