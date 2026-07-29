W końcu jakieś dobre wieści o nowych smartfonach Google Pixel

W ostatnich miesiącach czuję, że czasami trudno o pozytywne informacje na rynku elektroniki. Jedni ogłaszają podwyżki sprzętu, inni zapowiadają gorszą specyfikację następcy, a w jeszcze innym miejscu usilnie próbują wpychać na siłę AI. Dlatego na nowe wieści w sprawie Google Pixel 11 patrzę z nadzieją.

Co już wiemy o serii Google Pixel 11?

Ci, którzy są bardzo nieufni wobec przedpremierowych informacji, nie będą musieli długo czekać – wiadomo bowiem, że Google zaprezentuje nowe smartfony już 12 sierpnia.

Z każdym dniem, przybliżającym nas do wydarzenia, pojawiają się jednak wieści nieco odzierające imprezę z tajemnicy. Dotychczas poznaliśmy m.in.: wygląd modelu Pixel 11, zmiany w Pixel 11 Pro, rendery i fragment specyfikacji Pixel 11 Pro XL oraz to, co ma zaoferować składany Pixel 11 Pro Fold.

Po sieci krążą również informacje związane z sugerowanymi cenami Pixeli 11, które trudno nazwać optymistycznymi. Ze względu na problemy z pamięciami część budżetowych specyfikacji zniknie, mocniejsze modele będą musiały poradzić sobie z mniejszą ilością RAM-u, a całości mają towarzyszyć wyższe ceny niż te, z którymi mieliśmy do czynienia przy premierze serii Pixel 10.

Seria Pixel 11 tańsza niż zakładano?

Kilka dni temu Shakil Barkat, wiceprezes Google ds. urządzeń i usług w rozmowie z 9to5 Google potwierdził, że nie ma co liczyć na zachowanie niskich cen w przypadku Pixel 11. Firma będzie starała się jednak zachęcić klientów do zakupu atrakcyjnymi promocjami i akcjami.

Oczywiście ponownie nie padły żadne konkretne liczby, więc część osób zainteresowanych zakupem z pewnością jest zarówno niecierpliwa, jak i zestresowana – w końcu nie wiadomo, czy trzeba będzie dołożyć do nowego urządzenia więcej niż 100 czy 200 złotych.

Nieco światła na cennik w Europie rzucił właśnie informator Roland Quandt. Wpis na platformie społecznościowej skupia się na trzech podstawowych smartfonach Google, bazowym wariancie pamięci wewnętrznej, rozmiarze akumulatora oraz cenie w funtach brytyjskich. Całość prezentuje się następująco:

Pixel 11: 256 GB pamięci wewnętrznej, ogniwo 4985 mAh – cena 879 funtów (~4440 złotych),

Pixel 11 Pro: 256 GB pamięci wewnętrznej, ogniwo 4850 mAh – cena 1079 funtów (~4440 złotych),

Pixel 11 Pro XL: 256 GB pamięci wewnętrznej, ogniwo 5115 mAh – cena 1279 funtów (~4440 złotych),

Mając za punkt odniesienia poprzednią generację urządzeń Pixel mamy kolejne potwierdzenie, że z bazowej wersji flagowca zniknie wariant 128 GB, ale za to jako jedyny będzie miał niewiele większy akumulator.

A co z cenami? Te okazują się o 20 funtów (~100 złotych) niższe od zeszłorocznych w przypadku modeli Pixel 11 i Pixel 11 Pro oraz wyższe o 80 funtów (~250 złotych) dla Pixela 11 Pro XL.

Ci, którzy nie potrzebują zatem dużych ekranów i ultraflagowej specyfikacji – jest dla Was nadzieja, że wydacie na Google Pixel 11 mniej, niż się spodziewaliście. Pozostaje zatem trzymać kciuki za wydarzenie, do którego zostało dwa tygodnie.