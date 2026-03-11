Inteligentne zamki Yale z nową funkcją. Życie stało się prostsze

Firma Yale pochwaliła się nowym partnerstwem. Inteligentne zamki pozwolą teraz na wygodniejsze kontrolowanie dostępu do mieszkania. Zalet jest jednak znacznie więcej.

Inteligentne zamki Yale stały się znacznie sprytniejsze

Firma Yale to producent zamków z ponad 180-letnim doświadczeniem. W ostatnich latach marka trudni się również tworzeniem alarmów, kamer do monitoringu oraz inteligentnych zamków, takich jak Linus Smart Lock L2 Lite. Teraz pochwaliła się nowym partnerstwem zawartym z firmą Alarm.com – jest to międzynarodowa platforma chmurowa dedykowana systemom zabezpieczeń i monitoringu.

Dzięki nowej współpracy wybrane inteligentne zamki Yale zostaną zintegrowane z chmurą w modelu cloud-to-cloud. W efekcie posiadacze smart zamków będą mogli sterować zdalnie swoimi urządzeniami za pośrednictwem aplikacji Alarm.com. Ponadto użytkownicy otrzymają możliwość wygodnego monitorowania dostępu do drzwi z dowolnego miejsca, a także ustalenia harmonogramów i scenariuszy.

Integracja systemu sprawi też, że domownicy będą mogli otrzymywać bieżące powiadomienia o otwarciu drzwi lub np. potencjalnej próbie włamania. Jak podkreśla marka Yale, integracja pozwoli na kompleksową automatyzację systemu. Ponadto producent inteligentnych zamków wspomina, że integracja z Alarm.com jest sposobem na lepsze zabezpieczenie przestrzeni i spokojne podróżowanie. Użytkownicy wychodząc z mieszkania mogą w pośpiechu zapomnieć o zamknięciu drzwi lub włączeniu systemu alarmowego. Dzięki platformie chmurowej można łatwo rozwiązać ten problem – wystarczy włączyć scenariusz Wyjście w aplikacji Alarm.com, aby drzwi automatycznie się zaryglowały, a alarm został uruchomiony.

Inteligentne zamki Yale integrują się z platformą chmurową

Na liście zamków Yale, które zostaną zintegrowane z platformą Alarm.com, znalazły się modele, takie jak:

Linus Smart Lock,

Linus Smart Lock L2,

Yale Linus Smart Lock L2 Lite.

Integracja Alarm.com z inteligentnymi zamkami Yale (źródło: Yale)

Warto przypomnieć, że ten ostatni model zadebiutował w Polsce w grudniu 2025 roku jako dowód na to, że inteligentny zamek nie musi być drogi. Urządzenie Smart Lock L2 Lite już w czasie premiery było kompatybilne ze standardem Matter. Dzięki temu można było zintegrować je z popularnymi platformami smart home, takimi jak Amazon Alexa, Google Home, Apple Home i Samsung SmartThings.