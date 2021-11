Intel Core i5-12400 zapowiada się obiecująco. Ryzen 5 5600X będzie miał mocnego konkurenta

Wielkimi krokami nadchodzi kolejna seria desktopowych procesorów Intel Alder Lake o nieodblokowanym mnożniku zegara. Nie dziwi zatem, że w sieci pojawia się coraz więcej informacji na ich temat. Intel Core i5-12400 został ponownie przetestowany i porównany z konkurencyjnym Ryzen 5 5600X.

Reklama

Intel Core i5-12400 został ponownie przetestowany

Nadchodzący Intel Core i5-12400 będzie najbardziej budżetowym układem i5 z rodziny Intel Alder Lake, czyli pierwszych desktopowych procesorów giganta technologicznego z Santa Clara, wytworzonych w 10-nm procesie litograficznym.

Procesor ma wyróżniać się na tle najmocniejszego Core i5-12600K faktem, że jest on pozbawiony „małych”, energooszczędnych rdzeni, zbudowanych na bazie mikroarchitektury Gracemont. Mówimy tu zatem nie o hybrydowej, a monolitycznej budowie, obejmującej jedynie „duże” rdzenie. Procesor ma sześć wydajnościowych rdzeni fizycznych oraz 12 wątków.

Reklama

źródło: Intel

Bazowe taktowanie zegara układu to 2,5 GHz, natomiast pojedynczy rdzeń w trybie boost taktuje do częstotliwości 4,4 GHz (reszta do 4,0 GHz). Procesor cechuje się PBP (TDP) na poziomie 65 W, jednak faktycznie będzie generował od 100 do 130 W MTP.

Intel Core i5-12400 został przetestowany w konfiguracji na płycie głównej ASRock Z690 Extreme Wi-Fi 6E z 16 GB pamięci operacyjnej DDR4-2400 i kartą graficzną GeForce RTX 3060 Ti, a całość działała na systemie Windows 10.

Układ w teście syntetycznym PugetBench uzyskał 712 punkty, podczas gdy konkurencyjny Ryzen 5 5600X niewiele więcej, bo 722 punkty. Trzeba zauważyć, że Intel został sparowany ze zdecydowanie wolniejszą pamięcią RAM o częstotliwości zaledwie 2400 MHz, za to Ryzen korzystał z kości DDR4-4000. Gdyby użyć tych samych modułów o wyższej częstotliwości, wynik mógłby być taki sam albo nawet wyższy.



Wydajność Intel Core i5-12400 i Ryzen 5 5600X (źródło: Tum Apisak)

Poprzednie testy także potwierdzają, że Intel Core i5-12400(F) będzie oferował podobną albo nawet wyższą wydajność w porównaniu z Ryzenem 5 5600X. Oczekuje się, że procesor zostanie wyceniony podobnie jak bezpośredni poprzednik (tj. Intel Core i5-11400), który kosztuje około 900 złotych.

Jeżeli się to potwierdzi, to nadchodzący Core i5 może okazać się nowym królem opłacalności. Niestety, ale na oficjalną premierę kolejnych Alder Lake’ów musimy jeszcze poczekać.