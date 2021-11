Niektóre zestawy AiO mogą mieć problemy z procesorami Alder Lake

Procesory Intel Alder Lake cechują się nowym gniazdem LGA1700, które jest nieco inne od poprzednich, co jest spowodowane zwiększoną liczbą pinów. Dodatkowe milimetry w wymiarach okazują się problematyczne, bowiem starsze chłodzenia typu AiO, mają problemy z dociskiem.

Starsze chłodzenia AiO nie dociskają procesorów Intel Alder Lake

Przed premierą 12. generacji procesorów Intel, wiele firm zajmujących się produkcją zestawów chłodzenia CPU ogłosiło, że ich rozwiązania będą kompatybilne z nadchodzącymi układami giganta technologicznego z Santa Clara, a to głównie dzięki dedykowanym zestawom montażowym, które mają być bezpłatni wysyłane przez producentów. Wszystko wskazuje na to, że problem nie stanowi szerszy rozkład otworów, ale same wymiary socketu oraz „czapki procesora” (IHS-u), które różnią się od Socketu H5, czyli LGA 1200.

Portal Igor’s Lab opublikował szczegóły na temat gniazda procesorów Intel Alder Lake – LGA1700 (znane też jako V0), które nie dość, że cechuje się „prostokątną” budową, to jeszcze procesory Intel Alder Lake osadzone w gnieździe są 0,7 mm niżej niż było to w przypadku poprzedniej generacji układów Rocket Lake.

Jak to wygląda w praktyce? Niektóre AiO, nawet te z dedykowanymi zestawami montażowymi pod najnowszy socket, mają spore problemy. Jak widać na poniższym zdjęciu, chłodzenie AORUS Waterforce X360 z zamontowanym autorskim systemem producenta pod LGA1700, dość nierównomiernie rozkłada pastę termoprzewodzącą – co widać szczególnie na dolnej, ale także środkowej części pompy.

Podobnie jest w przypadku chłodzenia AiO ROG RYUGIN 360, które korzysta z zestawu pod LGA 1700 Asateka, gdzie widoczna jest nierównomierność rozłożenia pasty. Nie jest to jednak dedykowany zestaw ASUSA. Zdjęcia dwóch modeli AiO od MSI sugerują, że pompy są tu dobrze są dociśnięte, przez co termoprzewodząca jest równo rozsmarowana na powierzchni IHS, jak i blokopompy.

Jakie wynikają z tego wnioski? Niektóre AiO mogą być kompatybilne z procesorami Intel Alder Lake, jednak przez fakt słabszego dociśnięcia blokopompy, temperatury układu będą zdecydowanie gorsze. Konstrukcje produkcji MSI potwierdzają, że na rynku są kilkuletnie chłodzenia kompatybilne z serią procesorów Intel Alder Lake, ale trzeba korzystać z dedykowanych chłodzeniu zestawów montażowych.

Temat oczywiście jest jeszcze do zbadania – sami chętnie przetestujemy, czy starsze chłodzenia z dodatkowym zestawem montażowym mogą poradzić sobie tak dobrze, jak te dedykowane pod 12. generację układów Intela.