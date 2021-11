Intel Core i9-12900HK pojawił się w Geekbench. Znamy specyfikację mobilnego Intel Alder Lake

Premiera desktopowych, odblokowanych procesorów Intel Alder Lake odbyła się dosłownie kilka dni temu. Na debiut reszty układów 12. generacji Intela – w tym tych o nieodblokowanym mnożniku, jak i z segmentu mobilnego – przyjdzie nam jeszcze poczekać. Mimo to do sieci trafia coraz więcej informacji na ich temat – w tym specyfikacji oraz przybliżonej wydajności.

Intel Core i9-12900HK przetestowany w Geekbench

Podobnie jak w przypadku desktopowych Alder Lake-S, hybrydowa budowa obejmująca wydajnościowe, duże rdzenie, oparte na mikroarchitekturze Golden Cove oraz małe, energooszczędne rdzenie Gracemont będzie wykorzystywana w układach Intel Alder Lake-P, które trafią do laptopów.

W internecie pojawiły się kolejne informacje na temat flagowego, mobilnego procesora Intel Core i9-12900H, które mówią co nieco o jego wydajności. Układ został wykorzystany jako serce urządzenia pod nazwą Lenovo 82S9 z systemem Windows 11 na pokładzie. Może to być jeden z nadchodzących laptopów, należących do gamingowej serii Lenovo Legion.

źródło: Geekbench

Intel Core i9-12900HK w teście Geekbench uzyskał maksymalną częstotliwość na poziomie 4888 MHz, jednak – co ciekawe – układ w trybie boost osiąga nieco wyższe zegary, a mianowicie 4976 MHz. Może to sugerować, że procesor będzie w stanie taktować nawet do 5,0 GHz na najmocniejszym rdzeniu.

Jeżeli zaś chodzi o specyfikację, warto dodać, że Intel Core i9-12900HK będzie miał na pokładzie 14 rdzeni fizycznych (6 wydajnościowych Golden Cove, 8 energooszczędnych Gracemont) oraz 20 wątków. Co ciekawe, ma to być maksymalna liczba w segmencie mobilnych procesorów Alder Lake-P, a Intel w przypadku mocniejszych układów typu i9-12980HK najpewniej będzie jedynie podkręcał maksymalne zegary CPU.

Jeśli chodzi o wydajność, to w bazie danych Geekbench możemy sprawdzić, jak radzi sobie sam Intel Core i9-12900HK oraz zintegrowana z układem karta graficzna (iGPU). Procesor w teście syntetycznym jednego rdzenia Geekbench 5 uzyskał 1751 punktów, natomiast w konfiguracji wielordzeniowej wykazał 6438 punktów.

Zintegrowany układ graficzny w teście OpenCL uzyskał za to 11480 punktów. Same wyniki są jedynie poglądowe, ponieważ najpewniej jest to próbka inżynieryjna, która ma za zadanie ukazać stabilność platformy.

Premiera mobilnych procesorów Intel Alder Lake-P powinna odbyć się już w styczniu 2022 roku.