Listopadowa aktualizacja 21H2 dla Windows 10 już dostępna

Windows 10 będzie wspierany przez Microsoft jeszcze przez około cztery lata. Dziś gigant z Redmond rozpoczął udostępnianie listopadowej aktualizacji 21H2 dla tego systemu operacyjnego.

Powoli zbliża się koniec wsparcia dla Windows 10

Windows 10 zszedł na dalszy plan, ponieważ teraz oczkiem w głowie Microsoftu jest Windows 11, który jest już dostępny dla pierwszych użytkowników. Co więcej, niedawno gigant z Redmond zaanonsował drugi nowy system operacyjny – Windows 11 SE, dedykowany urządzeniom o słabej specyfikacji technicznej. W założeniach ma stanowić konkurencję dla ChromeOS od Google, ale czy tak się stanie – czas pokaże.

Jednocześnie Microsoft nie pozostawił Windowsa 10 bez wsparcia – dla wersji Home i Pro zakończy się ono dopiero 14 października 2025 roku, czyli za blisko cztery lata. Do tej pory użytkownicy mogą spodziewać się regularnych aktualizacji, o ile wcześniej nie zaktualizują systemu lub kupią nowe urządzenie z Windows 11 na pokładzie. Nie wszystkie bowiem można zaktualizować bezpłatnie do „Jedenastki”.

Windows 10 November 2021 update już dostępny

Dziś Microsoft udostępnił Windows 10 November 2021 update. Nie wnosi on znaczących zmian, bo ich lista ogranicza się do trzech pozycji, z których żadna nie jest interesująca dla przeciętnego użytkownika komputera z „Dziesiątką” na pokładzie. Nowe funkcje są przeznaczone raczej dla specjalistów IT, ponieważ w dużej mierze skupiają się na bezpieczeństwie w firmach.

Najnowsza aktualizacja systemu Windows 10 jest kolejną, która aktywuje już wcześniej dodane przez Microsoft funkcje. Podobnie było również w przypadku wersji 1909, 20H2 i 21H2. Po jej zainstalowaniu numer buildu zmieni się na 19044.

Aktualizacja jest udostępniana od dziś posiadaczom komputerów z systemem Windows 10 i będzie widoczna jako opcjonalna w sekcji Windows Update. Oznacza to, że zostanie automatycznie zainstalowania dopiero wtedy, gdy będzie się zbliżał koniec wsparcia dla wersji, z której korzysta użytkownik.

Przy okazji Microsoft poinformował, że od teraz system Windows 10 będzie otrzymywał tego typu aktualizacje raz do roku, a nie dwa razy, jak w ostatnich latach – kolejna zostanie udostępniona w drugiej połowie 2022 roku. Ostatnim rokiem, gdy „Dziesiątka” dostała tylko jedną dużą aktualizację, był 2016.