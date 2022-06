Szykujcie się na GeForce RTX 4000 – co planuje NVIDIA?

Nieoficjalne informacje, które krążą w internecie mogą sugerować, że NVIDIA planuje coś dużego. Zieloni już z pewnością przygotowują się do premiery kart graficznych z serii GeForce RTX 4000 o nazwie kodowej Ada Lovelace i z tego względu prawdopodobnie kończą produkcję niektórych obecnie dostępnych w sklepach kart.

Koniec produkcji GeForce RTX 3080?

W sieci pojawiły się nieoficjalne informacje dotyczące kart graficznych NVIDII, które głoszą, że producent prawdopodobnie anulował produkcję swojego stosunkowo nowego modelu, jednego ze sztandarowych propozycji z serii GeForce RTX 3000 (Ampere), czyli RTX 3080 z 12 GB pamięci wideo. Karta miała swoją premierę na początku stycznia tego roku i była odświeżeniem podstawowego RTX-a 3080, który miał na pokładzie 10 GB VRAM-u.

Nowy GeForce RTX 3080 12 GB poza dodatkowymi 2 GB dostał także nieco szybszy procesor graficzny wyróżniający się dodatkowymi jednostkami CUDA, a także RT. Użytkownik Twittera pod pseudonimem @Zed_Wang, który zajmuje się przeciekami ze świata technologii, na swojej tablicy poinformował, że ww. model został całkowicie wycofany z produkcji.

Po co te kombinacje?

Oczywiście, powyższe informacje mogą nie być prawdziwe – są jedynie plotką. Natomiast miałoby to sens, ponieważ do sieci trafia coraz więcej przecieków dotyczących kart graficznych RTX 4000.

Być może to działanie, które ma przygotować producenta do premiery nadchodzących układów GeForce Ada Lovelace. Firma najpewniej przygotowuje się, że któryś model z serii RTX 4000 – prawdopodobnie RTX 4070 – zapewni identyczną wydajność, co 3080 z 12 GB pamięci wideo. Dwie karty o tej samej wydajności w sprzedaży po prostu by się nie kalkulowały, zatem to może być powód takiego zagrania.

Oczywiście w tej sprawie nic nie jest pewne, niezależnie od tego, czy mówimy o wydajności nadchodzących GeForce RTX 4000, czy wycofaniu RTX-a 3080 12 GB z produkcji. Aby zweryfikować te informacje musimy czekać do premiery nowych propozycji Zielonych.