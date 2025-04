Tej rolki nie obejrzysz, chyba że podasz hasło. Instagram testuje nową funkcję

Meta rozpoczęła testy nowej funkcji w rolkach na Instagramie. Możesz ją wypróbować, ale póki co w bardzo ograniczonym zakresie. Jak działa nowa opcja?

Instagram rozpoczął testy nowej funkcji

Zdecydowana większość osób, które korzystają z serwisów społecznościowych Mety, zna sekcję Reels (Rolki). Są to krótkie filmy udostępniane przez użytkowników i twórców. Dotychczas widzowie mieli pełen dostęp do publicznych wideo. Teraz jednak okazuje się, że nowa funkcja może to zmienić, a Instagram w niektórych przypadkach będzie wymagał wprowadzenia kodu bądź hasła. W jaki sposób miałoby się to odbywać?

Meta „po cichu” rozpoczęła testy nowej funkcji. Na platformie Instagram pojawiają się zablokowane rolki. Użytkownicy, aby je zobaczyć, muszą wpisać odpowiedni kod lub hasło, które powinni odgadnąć w oparciu o wskazówki. Funkcja ma zwiększyć zaangażowanie widzów, a także dać możliwość twórcom na udostępnianie nieco bardziej ekskluzywnych rolek skierowanych do grona największych fanów.

Autor rolki jako hasło może ustalić kod lub tekst oraz udzielić swoim widzom wskazówek prowadzących do jego odgadnięcia. Przykładem takiej podpowiedzi może być pytanie o imię psa czy datę urodzin.

Jak wypróbować zablokowane rolki na Instagramie?

Zablokowane rolki są dopiero w fazie testów, a zauważono je na oficjalnym profilu Mety. Możecie więc śmiało wypróbować nową funkcję „z perspektywy widza”. Wystarczy, że wyszukacie profil o nazwie „design” i w sekcji nagrań znajdziecie rolkę oznaczoną kluczykiem. Po przejściu do tego filmu zostaniecie poproszeni o „wprowadzenie tajnego kodu”, a podpowiedzią jest „1st # in the caption”, czyli pierwszy hasztag w opisie. W przypadku tej rolki jest to „threads”. Po wpisaniu i zatwierdzeniu film zostanie wyświetlony jak zwyczajne wideo.

Jak wypróbować funkcję zablokowanej rolki na Instagramie? (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Przypominam, że jest to dopiero test, a Meta póki co nie ujawniła szczegółów na temat ewentualnej dostępności tej funkcji. Zablokowane rolki mogłyby przydać się nie tylko twórcom, chcącym np. zapowiedzieć swój nowy produkt, ale też użytkownikom, którzy mają ochotę udostępnić film ograniczonemu gronu znajomych.

Meta sukcesywnie dodaje kolejne opcje na platformę Instagram, prawdopodobnie po to, by skuteczniej rywalizować z TikTokiem. Pod koniec marca 2025 roku udostępniono funkcję przewijania i przyspieszania rolek, której brakowało użytkownikom od dawna. Pozostaje więc tylko czekać na kolejne nowości.